Бывший роскошный хорватский отель сегодня напоминает зону боевых действий

Некогда роскошный хорватский курорт Купари сегодня напоминает зону боевых действий. В период его расцвета в 60-х..

Некогда роскошный хорватский курорт Купари сегодня напоминает зону боевых действий.

В период его расцвета в 60-х годах прошлого века курорт в бывшей Югославии ценили не только за красивые пляжи, но и за модернистскую архитектуру.

Он находится всего в 15 минутах езды к югу от исторического средневекового города Дубровник. Купари появился в эпоху, когда государственные компании и власти Югославии строили курорты на Адриатическом побережье.

Сначала национализировали небольшой довоенный отель. В итоге его назвали одним из самых важных и крупных строительных проектов.

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Югославские вооружённые силы решили продолжить расширение курорта, чтобы предоставить военнослужащим место для отдыха.

Главной жемчужиной комплекса стал отель «Пелегрин» – огромное модернистское здание, которое включало более 400 номеров. Его построили в 1963 году по планам молодого боснийского архитектора Давида Финчи.

Позже Финчи построил там ещё несколько отелей и зданий. В итоге фешенебельный курорт занял большую территорию, способную разместить 1600 отдыхающих и ещё 4000 гостей в близлежащих кемпингах.

[Борис Видакович, историк]:«Здание положило начало новому типу прибрежных проектов. Всех поражало, что такой молодой архитектор с такой уверенностью создал такой оригинальный и знаковый отель».

Отель пострадал во время войны в 90-х годах. Югославские войска разграбили и сожгли его во время отступления. Сегодня состояние построек никто не проверяет. Они постепенно ветшают и разрушаются.

Раньше отели Купари летом использовали для отдыха. А в зимнее время дети из соседнего Дубровника занимались спортом на крытых аренах и в бассейнах курорта: от баскетбола до водного поло.

Хорватские военные до сих пор управляют небольшой частью курорта. Однако его основная часть находится в руках правительства.

Чиновники говорят, что разработали план восстановления. Он предусматривает реконструкцию и открытие нового курорта к 2025 году.

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