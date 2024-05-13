Бывший роскошный хорватский отель сегодня напоминает зону боевых действий

Некогда роскошный хорватский курорт Купари сегодня напоминает зону боевых действий. В период его расцвета в 60-х..
Дата загрузки: 2024-05-14
В период его расцвета в 60-х годах прошлого века курорт в бывшей Югославии ценили не только за красивые пляжи, но и за модернистскую архитектуру.
Он находится всего в 15 минутах езды к югу от исторического средневекового города Дубровник. Купари появился в эпоху, когда государственные компании и власти Югославии строили курорты на Адриатическом побережье.
Сначала национализировали небольшой довоенный отель. В итоге его назвали одним из самых важных и крупных строительных проектов.
Югославские вооружённые силы решили продолжить расширение курорта, чтобы предоставить военнослужащим место для отдыха.
Главной жемчужиной комплекса стал отель «Пелегрин» – огромное модернистское здание, которое включало более 400 номеров. Его построили в 1963 году по планам молодого боснийского архитектора Давида Финчи.
Позже Финчи построил там ещё несколько отелей и зданий. В итоге фешенебельный курорт занял большую территорию, способную разместить 1600 отдыхающих и ещё 4000 гостей в близлежащих кемпингах.[Борис Видакович, историк]:
«Здание положило начало новому типу прибрежных проектов. Всех поражало, что такой молодой архитектор с такой уверенностью создал такой оригинальный и знаковый отель».
Отель пострадал во время войны в 90-х годах. Югославские войска разграбили и сожгли его во время отступления. Сегодня состояние построек никто не проверяет. Они постепенно ветшают и разрушаются.
Раньше отели Купари летом использовали для отдыха. А в зимнее время дети из соседнего Дубровника занимались спортом на крытых аренах и в бассейнах курорта: от баскетбола до водного поло.
Хорватские военные до сих пор управляют небольшой частью курорта. Однако его основная часть находится в руках правительства.
Чиновники говорят, что разработали план восстановления. Он предусматривает реконструкцию и открытие нового курорта к 2025 году.
Короткая ссылка на эту страницу: