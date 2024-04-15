Колбаса из енотов – новый деликатес в Германии

Для одних енот – милый и симпатичный зверёк, для других – вездесущий вредитель. А теперь он..
Дата загрузки: 2024-04-16
Михаэлю Рейссу впервые пришла в голову эта идея после того, как его попросили представлять свой район на берлинской сельскохозяйственной ярмарке «Зелёная неделя» 2023 года.
Стремясь продемонстрировать свои навыки и свой регион, Рейсс придумал блюдо: колбаса из енота. Она получила восторженные отзывы.
Еноты родом из Северной Америки и в Европе почти не имеют естественных врагов. Они распространились по всей Германии. Здесь еноты не считаются вымирающим видом, поэтому на них можно профессионально охотиться.[Михаэль Рейсс, мясник]:
«В большинстве случаев убитых енотов просто выбрасывают. Согласно официальной охотничьей статистике, ежегодно убивают 300-400 тысяч особей. И сюда не включены еноты, которых садовники убивают на участках. Я подумал, что это хороший ресурс. С точки зрения переработки мяса он фактически проходит те же процессы, что и другие виды дичи».
Рейсс – бывший автомеханик, получивший сертификат мясника ЕС в 2022 году. У него есть лицензия на охоту на 2000 гектарах земли. Всю убитую им дичь проверяют ветеринары, также образцы направляют в лабораторию.
С каждого енота получается около 2-2,5 килограммов чистого мяса. Но Рейсс также добавляет другой ингредиент.[Михаэль Рейсс, мясник]:
«Я делаю эту салями из мяса енота и мяса оленя, потому что мягкое мясо енота и сухая нежирная оленина создают эту золотую середину. Это очень хороший продукт для тех, кто не хочет есть свинину или ему не разрешено её есть».
В последнее время интернет заполонили короткие видео, в которых еноты смешно взаимодействуют с людьми или домашними питомцами. Эти зверьки уже стали кем-то вроде интернет-звёзд.[Михаэль Рейсс, мясник]:
«Я тоже считаю, что это милые животные. Но какие бы они ни были милые, они не щадят утят и других мелких животных в зарослях тростника. Мы должны регулировать их численность».
Рейсс говорит, что он вернёт деньги любому клиенту, которому не понравятся его деликатесы, включая фрикадельки, паштет и колбаски из мяса енота. Впрочем, отмечает, что ещё ни один покупатель не жаловался.[Михаэль Рейсс, мясник]:
«Никто ещё не вернулся за своими деньгами. Это похоже тот случай, когда маленькие воришки наконец-то на что-то сгодились!»
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