Всё розовое: в Литве отметили праздник холодного борща

Двойной рекорд побили в Вильнюсе. 1200 человек одновременно съели холодный борщ. Стол был длиной 362 метра...
Дата загрузки: 2024-06-04
[Довиле Александравичене, глава Вильнюсского агентства развития]:
«Летом мы не можем и дня прожить без этого борща. И стар, и млад едят холодный борщ каждый день. Поэтому мы приглашаем всех приехать в Вильнюс и попробовать этот борщ. Он уникальный, очень красивый и розовый».
В Литве холодный борщ в основном готовят из свёклы, огурцов и кефира. Добавляют вкрутую сваренное яйцо, а также зелень. Подают с горячим отварным картофелем. Но каждый может класть ингредиенты по вкусу.
[Рита Керсулите, повар]:
«Это наш лучший суп. С этим согласятся все литовцы. Это часть нашей культуры. Все литовцы любят холодный борщ, приготовленный по любимому рецепту».
Во время фестиваля также прошёл конкурс по забегу с борщом на подносе. Задача участников – пробежать 600 метров, не пролив ни капли.
Ну а для тех, кто хочет только повеселиться, поставили 50-метровую надувную горку. Скатившись с неё, попадаешь в такую же надувную тарелку с борщом.
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