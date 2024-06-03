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Всё розовое: в Литве отметили праздник холодного борща

Всё розовое: в Литве отметили праздник холодного борща

Двойной рекорд побили в Вильнюсе. 1200 человек одновременно съели холодный борщ. Стол был длиной 362 метра...

Дата загрузки: 2024-06-04

Всё розовое: в Литве отметили праздник холодного борща
Двойной рекорд побили в Вильнюсе. 1200 человек одновременно съели холодный борщ. Стол был длиной 362 метра. Достижение посвятили празднику холодного борща. По-литовски это блюдо называется «шальтибарщяй».

[Довиле Александравичене, глава Вильнюсского агентства развития]:
«Летом мы не можем и дня прожить без этого борща. И стар, и млад едят холодный борщ каждый день. Поэтому мы приглашаем всех приехать в Вильнюс и попробовать этот борщ. Он уникальный, очень красивый и розовый».

В Литве холодный борщ в основном готовят из свёклы, огурцов и кефира. Добавляют вкрутую сваренное яйцо, а также зелень. Подают с горячим отварным картофелем. Но каждый может класть ингредиенты по вкусу.

[Рита Керсулите, повар]:
«Это наш лучший суп. С этим согласятся все литовцы. Это часть нашей культуры. Все литовцы любят холодный борщ, приготовленный по любимому рецепту».

Во время фестиваля также прошёл конкурс по забегу с борщом на подносе. Задача участников – пробежать 600 метров, не пролив ни капли.

Ну а для тех, кто хочет только повеселиться, поставили 50-метровую надувную горку. Скатившись с неё, попадаешь в такую же надувную тарелку с борщом.
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