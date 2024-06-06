В Косово 20-ти спасённым медведям и льву вылечили зубы

Время медицинского осмотра наступило для хищных обитателей заповедника в Косово, спасённых организацией «Четыре лапы». Первым в..

Время медицинского осмотра наступило для хищных обитателей заповедника в Косово, спасённых организацией «Четыре лапы». Первым в руки врачей поступил лев по кличке Гён. Ветеринар-стоматолог обнаружил у него три сломанных зуба.

Специалисты также проверили общее состояние здоровья Гёна. Все процедуры проводят под наркозом.

Животных осматривают ветеринары из Дании и Германии. Они приехали в Косово на неделю специально для этого.

[Альбана Хоти, сотрудница организации «Четыре лапы»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Льва спасли два года назад, забрав из ресторана. Там его держали для развлечения клиентов. Похожая судьба была и у бурых медведей. Заповедник принял уже 20 таких хищников.

Медведей держали в маленьких клетках с металлическими прутьями. Многих плохо кормили.

[Джулия Бонер, ветеринар из Германии]:

«Это всю оставшуюся жизнь будет влиять на здоровье медведей. Многие грызли металлические прутья, потому что им было скучно и они не могли выбраться. А металл твёрже зубов. Поэтому зубы, особенно передние, часто ломались».

Медведи по-прежнему будут жить в заповеднике в Косово. Льва планируют перевезти в ЮАР. На для этого сначала надо преодолеть различные юридические препятствия.

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