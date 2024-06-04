Спасённую самку редкого андского кондора выпустили на волю в Боливии

У самки андского кондора по кличке Пача начинается новый этап жизни. Совсем недавно она была на..

У самки андского кондора по кличке Пача начинается новый этап жизни. Совсем недавно она была на грани смерти, а теперь возвращается в горы в боливийской провинции Хосе-Рамон-Лоаиса.

В конце марта четырёхлетнюю птицу нашёл местный житель. Она была истощена и обезвожена. Оперение потускнело и стало ломким. Мужчина передал кондора в биопарк Ла-Паса.

[Фортунато Чоке, сотрудник биопарка]:

«Здесь птице оказали немедленную ветеринарную помощь. Мы провели регидратационную терапию и помогли с регуляцией температуры. Корм птице давали разнообразный – из говядины, курицы, кролика и других продуктов».

Андский кондор – самая крупная летающая птица Западного полушария. Эти пернатые обитают в Андах на тихоокеанском побережье Южной Америки.

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Андские кондоры – редкий вид. По оценкам специалистов, в дикой природе их осталось примерно 10 000. Они долго выращивают птенцов, поэтому откладывают яйца только раз в два года. Из-за этого численность восстанавливается медленно.

Для индейцев в Южной Америке андский кондор – священная птица. Он ассоциируется с божеством Солнца и считается символом здоровья и силы.

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