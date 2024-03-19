Тысячи колумбийцев страдают от наводнения

Тысячи людей на северо-западе Колумбии страдают от сильного наводнения. Здесь разлилась река Баудо. Много домов в..

Тысячи людей на северо-западе Колумбии страдают от сильного наводнения. Здесь разлилась река Баудо. Много домов в департаменте Чоко оказались частично затопленными. А некоторые ушли под воду целиком.

[Анхель-Виторио Зунига, мэр Медио-Баудо]:

«На данный момент у нас очень сложная ситуация. Мы из низовья реки, из Пегадо, это последние деревни, и дома там целиком под водой. Люди потеряли много вещей, птицу, свиней».

Здесь многие полагаются на фермерство и сельское хозяйство. Теперь всё это разрушено.

[Ариэль Салазир, мэр Альто-Баудо]:

«Меня сейчас беспокоит то, что семьи, зависящие от урожая, потеряли всё. Они не смогут его продать, чтобы купить рис и масло».

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Власти Колумбии сообщают, что направили в Чоко команду быстрого реагирования, чтобы та составила план помощи пострадавшим общинам.

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