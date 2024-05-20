Сотни людей эвакуировались из-за наводнений в Якутии

В Якутии объявили режим ЧС из-за сильных наводнений. Сотни людей были вынуждены покинуть дома. Больше всего..
Дата загрузки: 2024-05-21
В Якутии объявили режим ЧС из-за сильных наводнений. Сотни людей были вынуждены покинуть дома. Больше всего пострадал Намский район. В зоне наводнения оказались 16 населённых пунктов. Подтоплены почти 500 домов и более 640 дворовых территорий.
[Алексей Зырянов, житель Намского района]:
«Когда в первый день вода пришла, она очень быстро набрала скорость, и в течение двух часов население у нас затопило».
[Галина Соловьёва, жительница Намского района]:
«Вода очень быстро пришла. Мы такого наводнения не ожидали. Мы подумали, что вода не такая уж большая будет, поэтому, хотя готовились, вода очень быстро подошла».
Перед эвакуацией в безопасное место отогнали скот. Потом уехали и люди. Сейчас некоторые вернулись, чтобы оценить ущерб.
[Галина Соловьёва, жительница Намского района]:
«Придётся нам всё это ремонтировать, заново всё сделать. Купить материалы надо нам. Но сейчас, в данное время, мы знаем, что все материалы очень дорого стоят. Ущерб большой, очень большой ущерб».
Вместе с потеплением на реках в Якутии начался ледоход, и уровень воды повысился. На реке Лена в зоне наводнений находятся Якутск, а также Кобяйский, Мегино-Кангаласский и Намский районы. При этом сохраняется риск повышения уровня воды.
В Намском районе работают более 380 спасателей. Они эвакуируют людей в пункты временного размещения, помогают отгонять скот и укреплять дамбы.
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