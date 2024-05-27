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Наводнение в Армении и Грузии: трое погибли и двое пропали без вести

Наводнение в Армении и Грузии: трое погибли и двое пропали без вести

Не менее трёх человек погибли и двое пропали без вести в результате внезапного наводнения в Армении..

Дата загрузки: 2024-05-27

Наводнение в Армении и Грузии: трое погибли и двое пропали без вести

Не менее трёх человек погибли и двое пропали без вести в результате внезапного наводнения в Армении и Грузии. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Дебед, Агстев и Ташир. Из зоны бедствия эвакуировали более 260 человек.

В Армении пострадали Тавушская и Лорийская области. В двух регионах разрушены либо повреждены шесть мостов, линии электропередачи и более 130 зданий и строений.

[жительница Алаверди]:
«Что сказать? Мой киоск разрушен. Дорога полностью разрушена. Мы пришли на работу и увидели это».

[житель Алаверди]:
«Вся дорога размыта. Нам не проехать».

[жительница Алаверди]:
«Рядом с этим зданием был большой сарай для скота, там были мои животные – куры и свиньи. Мне удалось спасти только собаку».

На дороге Ванадзор – Алаверди размыло 50-километровый участок. Также закрыта трасса М-6, которая соединяет Армению с Грузией. Приостановлено железнодорожное сообщение между Ереваном и Тбилиси.

МЧС России предложило Армении помощь в ликвидации последствий наводнения.

В соседней Грузии также вышли из берегов реки Дебед, Храми и Алгети. По данным грузинских СМИ, минимум 15 деревень отрезаны от внешнего мира. Водой размыло дороги, разрушило инфраструктуру, затопило улицы и дома, а также сельскохозяйственные угодья. Власти оценивают ущерб.
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