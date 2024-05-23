Мощный торнадо разрушил городок Гринфилд в Айове

Вот так сейчас выглядит небольшой городок Гринфилд в американском штате Айова. Вернее, то, что от него..

Вот так сейчас выглядит небольшой городок Гринфилд в американском штате Айова. Вернее, то, что от него осталось.

По фермерскому городку с населением около 2000 человек пронёсся мощный торнадо. Некоторые дома разрушены до основания. Пострадала значительная часть города.

Власти говорят, что есть несколько погибших, но их точное число пока не назвали – продолжаются поисковые работы. Более 12 человек получили телесные повреждения.

Кимберли Эргиш за кадром рассказывает, как, услышав сирену, взяла своих четверых детей и отправилась в подвал. В их доме в итоге уцелел только он.

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[Кимберли Эргиш, жительница Гринфилда]:

«Сначала стало очень тихо, а потом – очень громко. И всё унесло. Я слышала ветер и то, как на нас сыплются обломки. А потом всё закончилось. 10 секунд чистого ужаса длились как целая жизнь».

Тысячи жителей остаются без электроэнергии.

Губернатор Айовы Ким Рейнольдс пообещала задействовать ресурсы штата, чтобы помочь пострадавшим районам восстановиться. Для этого она ввела режим ЧП в 15 округах.

Она также обещает предоставить жильё, еду и воду всем лишившимся крова.

Напомним, неделей ранее мощные торнадо обрушились на штат Техас. Там сообщалось о четверых погибших. В Хьюстоне сильный ветер побил стёкла в небоскрёбах.

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