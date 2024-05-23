[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«Сейчас для Великобритании настал момент выбрать своё будущее».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил дату досрочных общенациональных выборов на 4 июля. Он также обратился к королю с формальной просьбой распустить парламент. Карл III её удовлетворил.

При этом сейчас, согласно опросам, есть большая вероятность, что консерваторы потерпят поражение после 14 лет пребывания у власти.

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[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«В ближайшие недели я буду бороться за каждый голос. Я заслужу ваше доверие. И я докажу вам, что только консервативное правительство во главе со мной не поставит под угрозу нашу с трудом заработанную экономическую стабильность».

Согласно британскому законодательству, выборы должны были пройти не позднее января 2025 года. Предыдущие были в 2019-м. Аналитики ожидали, что выборы назначат на осень, но Сунак решил провести их раньше. Это риск, поскольку сейчас в опросах общественного мнения Консервативная партия отстаёт от Лейбористской более чем на 20 процентных пунктов.

Уменьшить разрыв пока не удаётся, несмотря на то, что, согласно недавним данным, инфляция в стране сократилась до трёхлетнего минимума. При этом, снижение инфляции было главным предвыборным обещанием Сунака.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что голосование станет возможностью положить конец хаосу в консервативном правительстве Сунака.

[Кир Стармер, лидер лейбористов]:«Что бы там ни говорилось и ни делалось, эти выборы станут возможностью для перемен».

Победителям выборов придётся заняться экономикой, которая, похоже, застряла в колее медленного роста. Высокий уровень долга может ограничить способность следующего правительства добиться значительного экономического восстановления.

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[жительница Великобритании]:«Я не знаю. На самом деле не знаю. Я не доверяю никому из них, поэтому не знаю». [житель Великобритании]:«Честно говоря, я чувствую, что уже давно пора. Ситуация становится немного затянутой. Кажется, что ничего не меняется. Чем скорее, тем лучше». [жительница Великобритании]:«Что ж, мне очень приятно слышать, что у нас всеобщие выборы. Пришло время, чтобы люди действительно вышли и проголосовали. Это очень важно. Людям нужно добраться до избирательных участков. Супер».