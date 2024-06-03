Первая женщина-президент: в Мексике объявили победителя выборов

Кандидата от правящей партии Мексики Клаудию Шейнбаум объявили победительницей президентских выборов в стране. Об этом сообщили..

Кандидата от правящей партии Мексики Клаудию Шейнбаум объявили победительницей президентских выборов в стране. Об этом сообщили СМИ и сама политическая сила.

Это означает, что Шейнбаум может стать первой женщиной-президентом Мексики.

[Клаудия Шейнбаум, избранный президент Мексики]:

«Я хочу поблагодарить вас также за то, что впервые за 200 лет существования республики я стану первой женщиной-президентом Мексики».

Глава Движения национального возрождения (MORENA) сообщил, что кандидат в президенты страны от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» набрала в два раза больше голосов, чем кандидат от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику»: 60% против 30.

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[Марио Дельгадо, лидер партии MORENA]:

«Наши экзитполы дают нам значительное преимущество над кандидатом от оппозиции. Очень большое: два к одному. В победе Клаудии Шейнбаум нет сомнений».

Крупнейшие выборы в Мексике оказались также и самыми жестокими в современной истории страны: в преддверии них было убито около 38 кандидатов.

Кроме того, два человека были убиты на избирательных участках в штате Пуэбла.

Насилие ещё раз показало, что угроза со стороны враждующих наркокартелей в стране сильна как никогда.

За время правления уходящего президента Мануэля Лопеса Обрадора было убито больше людей, чем за время любой другой администрации в современной истории Мексики.

Шейнбаум должна будет противостоять насилию со стороны организованной преступности, а также восстанавливать вялую экономику.

В свои полномочия новый президент вступит 1 октября.

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