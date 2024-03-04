В Берлине прошли облавы на бывших членов «Фракции Красной Армии»

В Берлине не нашли двух бывших членов «Фракции Красной Армии». Полиция проводила рейды в промышленной зоне..

В Берлине не нашли двух бывших членов «Фракции Красной Армии». Полиция проводила рейды в промышленной зоне столицы. Участвовало более 130 человек. Сообщается о применении огнестрельного оружия, а также о задержании нескольких человек. Однако позже полиция сообщила, что тех, кого разыскивали, найти не удалось.

Ранее на прошлой неделе полиция задержала члена группировки – 65-летнюю Даниэлу Клетте. После этого начался поиск двух её сообщников. Клетте, как выяснилось, десятилетиями жила в Берлине под вымышленным именем. Теперь ищут Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега, которые, как предполагается, тоже проживали в столице.

На арест Клетте суд ранее вынес шесть постановлений. Теперь она в СИЗО.

Группировка «Фракция Красной Армии» действовала в ФРГ и западном Берлине с 1970-го по начало 90-х. За это время её жертвами стало более 30 человек, включая бизнесменов, полицейских и политиков.

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Клетте, Штауба и Гарвега называют третьим поколением боевой группировки. Их разыскивают за участие в деятельности организации, нападение на инкассаторов и причастность, по меньшей мере, к одному покушению на убийство.

«Фракция Красной Армии» – это леворадикальная группировка, которую назвали в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Она действовала по образцу южноамериканских партизанских группировок, совершая убийства и налёты на банки и взрывая автомобили.

В 1998 году группировка объявила о самороспуске.

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