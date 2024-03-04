В Берлине прошли облавы на бывших членов «Фракции Красной Армии»

В Берлине не нашли двух бывших членов «Фракции Красной Армии». Полиция проводила рейды в промышленной зоне..
Дата загрузки: 2024-03-04
Ранее на прошлой неделе полиция задержала члена группировки – 65-летнюю Даниэлу Клетте. После этого начался поиск двух её сообщников. Клетте, как выяснилось, десятилетиями жила в Берлине под вымышленным именем. Теперь ищут Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега, которые, как предполагается, тоже проживали в столице.
На арест Клетте суд ранее вынес шесть постановлений. Теперь она в СИЗО.
Группировка «Фракция Красной Армии» действовала в ФРГ и западном Берлине с 1970-го по начало 90-х. За это время её жертвами стало более 30 человек, включая бизнесменов, полицейских и политиков.
Клетте, Штауба и Гарвега называют третьим поколением боевой группировки. Их разыскивают за участие в деятельности организации, нападение на инкассаторов и причастность, по меньшей мере, к одному покушению на убийство.
«Фракция Красной Армии» – это леворадикальная группировка, которую назвали в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Она действовала по образцу южноамериканских партизанских группировок, совершая убийства и налёты на банки и взрывая автомобили.
В 1998 году группировка объявила о самороспуске.
Короткая ссылка на эту страницу: