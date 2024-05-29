Полиция Гонконга арестовала пятерых активистов в рамках обновлённого закона о национальной безопасности. Их обвиняют в подстрекательстве..

В Гонконге арестовали активистов в рамках обновлённого закона о нацбезопасности

Полиция Гонконга арестовала пятерых активистов в рамках обновлённого закона о национальной безопасности. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Такие же обвинения выдвинули и адвокату-правозащитнице, которая уже находится в заключении.

Министр безопасности Гонконга Крис Тан заявил, что шестерых человек подозревают в публикации в соцсетях так называемой «пропаганды ненависти» в отношении властей Гонконга и КНР, а также судебных властей.

Чоу Хандун – известный адвокат и продемократическая активистка. С сентября 2021 года её содержат в женской тюрьме строгого режима.

Ранее она выступала с критикой введённого Пекином закона о национальной безопасности. По словам правозащитников, он позволяет арестовать буквально любого по размытым обвинениям в сепаратизме, подрыве национальной безопасности или связях с иностранными силами.

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Первую версию закона о национальной безопасности Пекин напрямую принял в Гонконге в 2020 году. Это произошло несмотря на то, что остров считается автономной территорией КНР с отдельным парламентом и государственными органами.

В марте этого года закон обновили, сделав его положения ещё более жёсткими. Это сделал уже законодательный орган острова, в котором с 2020 года большинство депутатов – пропекинские.

Великобритания вернула свою колонию Гонконг Китаю по формуле «Одна страна – две системы». Она должна была гарантировать свободы острову, включая свободу слова, минимум на 50 лет.

При этом компартия Китая неуклонно расширяет свой контроль над территорией. С 2020 года здесь продолжаются аресты активистов, оппозиционных политиков и работников СМИ. Также закрыли многие либеральные средства массовой информации и неправительственные организации.

Кроме того, многие гонконгцы, спасаясь от преследований, были вынуждены бежать в другие страны.

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