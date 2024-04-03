Театр марионеток и гигантский цветочный ковёр Брюсселя могут добавить в список ЮНЕСКО

Театр марионеток и цветочный ковёр в центре Брюсселя: столица Бельгии подала заявку в ЮНЕСКО, чтобы сохранить..
Дата загрузки: 2024-04-04
«Это две традиции, две составляющие нашей идентичности, которыми мы очень гордимся».
Николя Жиль – директор семейного театра де Тун. Он единственный в Брюсселе сохраняет многовековую традицию. Театр находится в историческом центре города. Он даёт по несколько спектаклей в неделю. Репертуар варьируется от «Дракулы» до «Фауста».[Николя Жиль, директор театра де Тун]:
«Мы находимся в последнем брюссельском кукольном театре. По сути, он стал семейным. Но так было не всегда. Это не всегда передавалось от отца к сыну. Нашу традицию мы продолжаем с 1830 года. Наш театр датируется 1830 годом».
Традиция театра марионеток на стержнях берёт свое начало в передвижных карнавальных театрах эпохи Возрождения. Такие выступления были очень популярны в XIX веке.[Николя Жиль, директор театра де Тун]:
«Мы считаем, что именно сицилийцы принесли эту традицию в Бельгию сразу после Средневековья. Театр предназначался для рабочего класса. Люди, которые не умели ни читать, ни писать, ходили в такие театры, чтобы увидеть, что происходит в больших театрах или, например, в опере».
Всего в двух шагах от театра де Тун находится главная площадь города Гран-Плас. Это место, где раз в два года появляется цветочный ковёр площадью 1680 квадратных метров.
Каждый раз такое событие привлекает около 200 000 зрителей.
Брюссель создал свой первый цветочный ковёр около 50 лет назад. В этом году он тоже появится на Гран-Плас. Мероприятие запланировано на август. Для композиции используют около полумиллиона бегоний или георгинов.
Стоит отметить, что подобная традиция зародилась в странах Средиземноморья ещё в XIV веке.
Короткая ссылка на эту страницу: