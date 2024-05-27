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Парад клоунов прошёл по улицам столицы Перу

Парад клоунов прошёл по улицам столицы Перу

Сотни клоунов принесли на улицы Лимы краски, шум и смех. Так здесь ежегодно отмечают День перуанского..

Дата загрузки: 2024-05-28

Парад клоунов прошёл по улицам столицы Перу
Сотни клоунов принесли на улицы Лимы краски, шум и смех. Так здесь ежегодно отмечают День перуанского клоуна.

Клоуны маршируют по центру города.

[Анхи Гомес, клоун]:
«Клоун учится и готовится много лет, чтобы уметь это делать. Это профессия, карьера не на один день и не на пять лет. Это на всю жизнь. Очень важно об этом помнить».

Праздник отмечают 25 мая. Это день смерти Тони Перехиля, известного как «клоун бедняков».

[Марко Хининин, клоун]:
«Сегодня мы празднуем день клоуна в честь смерти Тони Перехиля – великого клоуна, у которого был деревенский цирк. Туда приходили люди, у которых не было денег на билет».

В 80-е годы прошлого века Перехиль с разноцветной палаткой посещал районы Лимы, чтобы давать выступления. Однако свои последние дни он провёл в одиночестве, прикованный к постели в больнице.

В этот день перуанские клоуны хотят напомнить, что вкладывают в свою работу много труда, и что их профессия достойна того, чтобы её сохранить.
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