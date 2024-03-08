Новый антирекорд: температура океана в феврале достигла абсолютного максимума

В феврале средняя глобальная температура поверхности океана достигла рекордно высокого уровня, превысив 21 градус по Цельсию...

В феврале средняя глобальная температура поверхности океана достигла рекордно высокого уровня, превысив 21 градус по Цельсию. Об этом сообщила в четверг климатическая служба ЕС «Коперник».

Предыдущий рекорд был установлен в августе 2023 года. Тогда средняя температура поверхности океана составила 20,98 градуса.

При этом статистику ведут с 1979 года.

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[Карло Буонтемпо, глава климатической службы «Коперник»]:

«Это самый высокий показатель за любой месяц в наших записях. Даже выше температуры августа 2023 года».

Тревожный морской рекорд был зафиксирован во время самого жаркого февраля за всю историю наблюдений. При этом второй месяц зимы становится теплее девятый год подряд.

[Карло Буонтемпо, глава климатической службы «Коперник»]:«Февраль 2024 года был самым тёплым февралем за всю историю наблюдений в мире: средняя температура составила 13,54 градуса (по Цельсию). Это на 81 сотую градуса выше среднего значения для февраля с 1991 по 2020 год».

Ранее на этой неделе морские биологи предупредили, что в Южном полушарии, вероятно, разворачивается четвертое глобальное событие массового обесцвечивания кораллов. И оно может стать худшим в истории планеты.

Кораллы обесцвечиваются под воздействием теплового стресса, вытесняя красочные полезные водоросли, живущие в их тканях. В итоге остаётся лишь их бледный скелет, уязвимый перед болезнями и не имеющий возможности получить питательные вещества.

Это может привести к разрушению хрупких рифовых экосистем. В итоге береговые линии останутся незащищенными от эрозии. Также пострадает рыболовство.

Экстремально высокие температуры объясняют климатическим феноменом Эль-Ниньо. Это потепление поверхностных вод восточной части Тихого океана, которое влияет на погодные условия на всей планете.

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