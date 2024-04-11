«Такого ещё не было»: уровень воды в Урале превысил 10,5 метра

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг 10 метров 54 сантиметров. Это на метр..

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг 10 метров 54 сантиметров. Это на метр и 24 сантиметра выше критической отметки. Спасатели эвакуируют людей из затопленных районов. [Таисия, жительница Оренбурга]:«Воды не было дома вчера. Пришла ночью очень быстро. Пока я собиралась, уже выйти не смогла из дома».

Некоторые не решаются оставить дом без присмотра.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дмитрий, житель Оренбурга]:«Не бросишь же. Приходится на чердаке жить. <…> У меня лодка есть, у меня костюмы есть. Всё предусмотрено. Я, в принципе, ожидал. Если бы не было ничего, я бы ещё до воды эвакуировался. Тут бабушки, дедушки до последнего ждали».

В посёлке Заря рядом с Оренбургом тоже остались люди. Валентин живёт на крыше с женой. Детей отправили в город – к бабушке.

[Валентин, житель посёлка Заря]:

«Это всё своё – нажитое. Бросишь – сейчас всё разворуют. Потом куда деваться? Поэтому сидим, пережидаем всю эту ситуацию, стихию. Это всё, конечно, кончится, но не хотелось бы, чтобы ещё мародёры пришли».

Супруги к наводнению готовились заранее. Вещи упаковали в мешки. Вода пришла ночью.

[Евгения, жительница посёлка Заря]:

«Когда вода уже начала подбираться к дому, мы, пока более-менее сухо было, принесли всё сюда, выгрузили, закинули. У нас куры ещё на чердаке остались. Закинули курей на чердак, животных, всё собрали – первое необходимое».

В самом Оренбурге затопило набережную, но центр города находится выше. Вода до сюда не добралась. Люди приходят к реке – оценить обстановку.

[Виктор, житель Оренбурга]:

«Пришли, как-то успокоились. Думаю, здесь вот хорошо, Оренбург не затопленный будет. Лишь бы Ириклинскую ГЭС не прорвало. А если прорвётся, тогда всё – труба». [Владимир, житель Оренбурга]:

«Разлив в этом году, с точки зрения старожилов, очень, очень необычный. Просто такого не было, чтобы до десяти метров у нас доходила вода».

Небывалое наводнение в Оренбургской области началось 5 апреля, когда в Орске прорвало насыпную дамбу. Старую часть города затопило в считанные часы. В целом в регионе эвакуированы 7500 человек, почти 1500 находятся в пунктах временного размещения. Затоплены более 12 000 жилых домов и 14 000 приусадебных участков.

Сильное наводнение продолжается и в Казахстане. В восьми областях действует режим ЧС. 97 000 человек эвакуированы. Люди вручную и с помощью техники возводят насыпи, чтобы остановить прибывающую воду.

Короткая ссылка на эту страницу: