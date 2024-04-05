Скорость потери девственных лесов в тропиках в прошлом году снизилась на 9% по сравнению с 2022..

Отчёт: темпы сокращения тропических лесов в мире в 2023 году замедлились

Скорость потери девственных лесов в тропиках в прошлом году снизилась на 9% по сравнению с 2022 годом. К такому выводу пришли исследователи «Всемирного лесного дозора». Однако они отмечают, что масштабы уничтожения остаются высокими.

В прошлом году мир потерял около 37 000 квадратных километров девственных тропических лесов. Это равно площади Швейцарии или американского штата Мэриленд. В то время как в одних странах темпы вырубки лесов замедлились, в других они ускорились.

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[Микаэла Вейсс, директор «Всемирного лесного дозора»]:«В этом году мы обнаружили, что скорость исчезновения девстсвенных лесов в Бразилии и Колумбии значительно замедлилась. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы фактически снизить общий уровень исчезновения лесов. В Боливии, Никарагуа и Лаосе лес стал исчезать быстрее».

Бразилия, Демократическая Республика Конго и Боливия возглавили рейтинг тропических стран с наибольшей потерей лесов. И это несмотря на то, что вырубку в Бразилии удалось сократить на 36%.

В соседней Колумбии потери лесов сократились на 49%. Президент Густаво Петро сделал охрану окружающей среды ключевой частью мирного процесса с вооружёнными группировками, которые действуют в джунглях.

Уничтожение лесов в Демократической Республике Конго оставалось на относительно стабильном, но высоком уровне: около 5000 квадратных километров в год.

В Боливии третий год подряд наблюдались рекордно высокие потери девственных лесов – 27%. Это объясняют пожарами и вырубкой лесов под поля.

В целом вырубка лесов во всём мире увеличилась на 3,2%. По этому показателю лидируют Бразилия, Индонезия и Боливия. За ними следует Демократическая Республика Конго.

А потеря лесных покровов в целом увеличилась на 24%, главным образом из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

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