Непальская альпинистка побила рекорд по самому быстрому восхождению на Эверест

Непальская альпинистка Пхунджо Джхангму Лама побила мировой рекорд среди женщин по самому быстрому восхождению на Эверест. Она добралась от базового лагеря до вершины за 14 часов 31 минуту. А на восхождение и спуск в целом у неё ушло 24 часа 26 минут.

[Пхунджо Джхангму Лама, альпинистка]:

«Люди со всего мира меня поддерживали и писали мне добрые пожелания. Благодаря этому мне удалось достичь вершины Эвереста, чему я очень рада».

Для Пхунджо это уже второй рекорд. Первый она установила в 2018 году, когда покорила Эверест за 39 часов 6 минут. Но в 2021 году ей пришлось уступить титул гонконгской альпинистке Цан Иньхун. Та совершила восхождение и спуск за 25 часов 50 минут. Теперь же Пхунджо снова войдёт в Книгу Гиннесса как рекордсменка.

Непальская альпинистка пока не строит планов.

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[Пхунджо Джхангму Лама, альпинистка]:

«Я проводник. Моя единственная цель – привлечь в Непал как можно больше иностранцев и со всей ответственностью их сопровождать. Пока у меня нет ни проекта, ни планов установить какой-либо рекорд. Но если появится возможность или какая-то идея, я что-нибудь сделаю».

Эверест – высочайшая вершина мира. Её высота – более 8840 метров. Альпинисты сначала поднимаются до базового лагеря – южного или северного. Южный находится на высоте 5364 метра на территории Непала. Там альпинисты несколько дней акклиматизируются, и только потом начинается восхождение.

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