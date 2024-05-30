Жара: в Дели зафиксировали температурный рекорд

В столичном регионе Индии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха за всё время наблюдений. Она составила 52,9..

В столичном регионе Индии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха за всё время наблюдений. Она составила 52,9 градуса по Цельсию.

Экстремальная жара охватила северные и западные регионы Индии. Предупреждение о ней с прошлой недели действует в большей части территории страны.

Выше 45 градусов температура воздуха в Дели поднимается почти каждый год, но до 53 дошла впервые.

[житель Дели]:

«Выходишь на улицу, и тебя будто кто-то бьёт в лицо. Жить в Дели стало трудно».

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Люди ищут убежища в закрытых помещениях.

[Сарла, медсестра]:

«Думаю, людям следует выходить на улицу только в крайнем случае. Слишком жарко. Я работаю в больнице. Ежедневно у нас всё больше случаев кровоизлияния в мозг».

Но некоторые вынуждены продолжать работать на открытом воздухе, поскольку нужно кормить семьи. К примеру, водители авторикш.

Нелегко приходится и студентам.

[Нидхи, студентка]:

«В Дели такая жара, что студенты теряют сознание. Некоторые заболевают, некоторые страдают от обезвоживания. Вентиляторы у нас не работают. В районе Наджафгарх большую часть времени нет электричества».

Туристы из других регионов Индии – в лёгком шоке.

[Санджай Чабра, турист из Бхопала]:

«Как люди вообще тут живут! В Бхопале даже 43 градуса – уже предел, а здесь все 49!»

А вот так создают тень на улицах Ахмедабада в западном штате Гуджарат. Всего развесили около 900 зонтиков.

[Дипакбхай Дантани, рабочий]:

«Мы развесили зонтики у входа на озеро Канкария, чтобы обеспечить тень, а также для украшения».

А местная общественная организация установила ряды цистерн с холодной водой, чтобы помочь людям пережить жару.

По прогнозам метеорологов, на северо-западе и в центральной Индии в ближайшие дни жара должна пойти на спад.

[Нареш Кумар, метеоролог]:

«Сейчас начинают дуть ветры с Аравийского моря, они стали более прохладными, и температура постепенно снизится».

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