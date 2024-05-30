Жара: в Дели зафиксировали температурный рекорд

В столичном регионе Индии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха за всё время наблюдений. Она составила 52,9..
Дата загрузки: 2024-05-30
Экстремальная жара охватила северные и западные регионы Индии. Предупреждение о ней с прошлой недели действует в большей части территории страны.
Выше 45 градусов температура воздуха в Дели поднимается почти каждый год, но до 53 дошла впервые.
[житель Дели]:
«Выходишь на улицу, и тебя будто кто-то бьёт в лицо. Жить в Дели стало трудно».
Люди ищут убежища в закрытых помещениях.
[Сарла, медсестра]:
«Думаю, людям следует выходить на улицу только в крайнем случае. Слишком жарко. Я работаю в больнице. Ежедневно у нас всё больше случаев кровоизлияния в мозг».
Но некоторые вынуждены продолжать работать на открытом воздухе, поскольку нужно кормить семьи. К примеру, водители авторикш.
Нелегко приходится и студентам.
[Нидхи, студентка]:
«В Дели такая жара, что студенты теряют сознание. Некоторые заболевают, некоторые страдают от обезвоживания. Вентиляторы у нас не работают. В районе Наджафгарх большую часть времени нет электричества».
Туристы из других регионов Индии – в лёгком шоке.
[Санджай Чабра, турист из Бхопала]:
«Как люди вообще тут живут! В Бхопале даже 43 градуса – уже предел, а здесь все 49!»
А вот так создают тень на улицах Ахмедабада в западном штате Гуджарат. Всего развесили около 900 зонтиков.
[Дипакбхай Дантани, рабочий]:
«Мы развесили зонтики у входа на озеро Канкария, чтобы обеспечить тень, а также для украшения».
А местная общественная организация установила ряды цистерн с холодной водой, чтобы помочь людям пережить жару.
По прогнозам метеорологов, на северо-западе и в центральной Индии в ближайшие дни жара должна пойти на спад.
[Нареш Кумар, метеоролог]:
«Сейчас начинают дуть ветры с Аравийского моря, они стали более прохладными, и температура постепенно снизится».
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