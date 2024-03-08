Боливийские чолиты мечтают подняться на Эверест в юбках

Боливийские чолиты хотят в юбках покорить Эверест. Эти четыре альпинистки уже побывали на многих вершинах, включая..
Дата загрузки: 2024-03-08
«Добравшись до вершины, я почувствовала, будто поднялась в небеса. Я увидела самолёт, летящий поблизости, увидела огни Ла-Паса, сияющие, как звезды. В то мгновение я подумала, что никогда не брошу альпинизм».
Женщины поднимаются на гору в традиционных нарядах. К ним добавляют только ботинки с кошками и каски. Рюкзаками не пользуются. Несут груз в разноцветных пледах. Проводников с собой не берут.
Чолиты привыкли к подъёмам, поскольку раньше носили альпинистам еду в горы. Теперь у боливиек за плечами ещё больше опыта.[Алисия Вирджиния Киспе, чолита-альпинистка]:
«Я поднялась на много гор – Ильимани, Сахаму, Паринакоту, Акотанго и Кондорири, то есть почти на все горы в Боливии. Я также ездила в Чили и поднималась на Охос-дель-Саладо».
Альпинистки считают, что у них уже достаточно навыков для покорения Эвереста.[Елена Киспе, чолита-альпинистка]:
«Я хочу быть первой женщиной-чолитой, которая поднимется на Эверест. Хочу покружиться там в юбке и помахать боливийским флагом».
Чолиты также мечтают встретиться с шерпами и поделиться с ними своими историями о горах.
Сейчас боливийки тренируются, а также ищут спонсоров. Без финансовой помощи им не достичь мечты.
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