Боливийские чолиты мечтают подняться на Эверест в юбках

Боливийские чолиты хотят в юбках покорить Эверест. Эти четыре альпинистки уже побывали на многих вершинах, включая..

Боливийские чолиты хотят в юбках покорить Эверест. Эти четыре альпинистки уже побывали на многих вершинах, включая гору Уайна-Потоси высотой 6088 метров. [Джулия Киспе, чолита-альпинистка]:«Добравшись до вершины, я почувствовала, будто поднялась в небеса. Я увидела самолёт, летящий поблизости, увидела огни Ла-Паса, сияющие, как звезды. В то мгновение я подумала, что никогда не брошу альпинизм».

Женщины поднимаются на гору в традиционных нарядах. К ним добавляют только ботинки с кошками и каски. Рюкзаками не пользуются. Несут груз в разноцветных пледах. Проводников с собой не берут.

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Чолиты привыкли к подъёмам, поскольку раньше носили альпинистам еду в горы. Теперь у боливиек за плечами ещё больше опыта.

[Алисия Вирджиния Киспе, чолита-альпинистка]:«Я поднялась на много гор – Ильимани, Сахаму, Паринакоту, Акотанго и Кондорири, то есть почти на все горы в Боливии. Я также ездила в Чили и поднималась на Охос-дель-Саладо».

Альпинистки считают, что у них уже достаточно навыков для покорения Эвереста.

[Елена Киспе, чолита-альпинистка]:«Я хочу быть первой женщиной-чолитой, которая поднимется на Эверест. Хочу покружиться там в юбке и помахать боливийским флагом».

Чолиты также мечтают встретиться с шерпами и поделиться с ними своими историями о горах.

Сейчас боливийки тренируются, а также ищут спонсоров. Без финансовой помощи им не достичь мечты.

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