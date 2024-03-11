В Гонконге представили более жёсткую версию закона о нацбезопасности

Власти Гонконга в пятницу опубликовали проект нового закона о национальной безопасности. По мнению некоторых юристов, документ..
Дата загрузки: 2024-03-11
Законопроект, который также включает новые пункты о государственной измене, шпионаже и внешнем вмешательстве, вызвал большое беспокойство среди иностранных дипломатов и бизнесменов. Они опасаются, что это может ещё больше подорвать свободу в финансовом центре, где под руководством компартии Китая уже усилили борьбу с инакомыслием.
В рамках ранее принятого закона о нацбезопасности многих продемократических политиков и активистов приговорили к тюремным срокам. Некоторые бежали в другие страны.
Законопроект предусматривает длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения, за государственную измену, восстание и диверсию. Также 20 лет за шпионаж и 10 лет за преступления, связанные с разглашением государственных тайн и подстрекательством к мятежу.
При этом, как говорят эксперты, определения этих преступлений очень размыты. Это означает, что обвинить могут практически любого.
Как ожидается, закон утвердят к середине апреля.
Несмотря на то, что в Гонконге формально сохраняется демократическая система управления, законодательный орган города находится под контролем пропекинских депутатов.
В прошлом остров был британской колонией, но с 1997 года, когда его передали под управление Пекина, здесь продолжают урезать права и свободы граждан.
Раньше гонконгцы без страха массово выходили на протесты, если были не согласны с решениями властей. Кроме того, большинство в парламенте было у продемократического крыла.
Однако после принятия жёсткого закона о нацбезопасности, который Пекин утвердил в одностороннем порядке в 2020 году, ситуация с правами человека здесь резко ухудшилась. Так, за участие в протестах людям грозят длительные тюремные сроки.
Короткая ссылка на эту страницу: