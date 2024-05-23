Новым президентом Вьетнама назначили министра общественной безопасности

Парламент Вьетнама назначил нового президента. Им стал вьетнамский министр общественной безопасности То Лам. Назначение произошло на..
Дата загрузки: 2024-05-23
Во Вьетнаме продолжается антикоррупционная кампания, в ходе которой трое из пяти ведущих руководителей страны ушли в отставку. В их числе экс-президент, а также председатель Национального собрания Вьетнама. Его место уже занял заместитель.
То Лам проработал в Министерстве общественной безопасности более 40 лет. В 2016 году возглавил ведомство. Он стоял за многими расследованиями в отношении высокопоставленных политиков. Лам также был ключевой фигурой в масштабной кампании по борьбе со взяточничеством, известной как «пылающая печь». После назначения на должность президента он заявил, что продолжит борьбу с коррупцией.
Между тем эксперты считают, что антикоррупционные кампании во Вьетнаме – это инструмент для устранения политических оппонентов.
Должность президента в стране носит в основном церемониальный характер. Но, по мнению аналитиков, новый пост укрепит политические позиции Лама, что, возможно, позволит ему стать следующим генеральным секретарём компартии.
Оппозиция обвиняет Лама в том, что он, нарушая законы, преследует людей, а также организует нападения на диссидентов и похищения политических оппонентов за пределами Вьетнама.
Так, в 2017 году в Берлине был насильственно задержан бывший сотрудник Министерства торговли и промышленности Чинь Суан Тхань. Его доставили в Ханой и в 2018 году приговорили к пожизненному заключению. В итоге возник международный скандал.
В прошлом году Госдепартамент США в своём докладе сообщил, что силовики во Вьетнаме систематически нарушают права человека.
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