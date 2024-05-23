Новым президентом Вьетнама назначили министра общественной безопасности

Парламент Вьетнама назначил нового президента. Им стал вьетнамский министр общественной безопасности То Лам. Назначение произошло на..

Парламент Вьетнама назначил нового президента. Им стал вьетнамский министр общественной безопасности То Лам. Назначение произошло на фоне политической нестабильности в социалистическом государстве, которая длится уже два месяца.

Во Вьетнаме продолжается антикоррупционная кампания, в ходе которой трое из пяти ведущих руководителей страны ушли в отставку. В их числе экс-президент, а также председатель Национального собрания Вьетнама. Его место уже занял заместитель.

То Лам проработал в Министерстве общественной безопасности более 40 лет. В 2016 году возглавил ведомство. Он стоял за многими расследованиями в отношении высокопоставленных политиков. Лам также был ключевой фигурой в масштабной кампании по борьбе со взяточничеством, известной как «пылающая печь». После назначения на должность президента он заявил, что продолжит борьбу с коррупцией.

Между тем эксперты считают, что антикоррупционные кампании во Вьетнаме – это инструмент для устранения политических оппонентов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Должность президента в стране носит в основном церемониальный характер. Но, по мнению аналитиков, новый пост укрепит политические позиции Лама, что, возможно, позволит ему стать следующим генеральным секретарём компартии.

Оппозиция обвиняет Лама в том, что он, нарушая законы, преследует людей, а также организует нападения на диссидентов и похищения политических оппонентов за пределами Вьетнама.

Так, в 2017 году в Берлине был насильственно задержан бывший сотрудник Министерства торговли и промышленности Чинь Суан Тхань. Его доставили в Ханой и в 2018 году приговорили к пожизненному заключению. В итоге возник международный скандал.

В прошлом году Госдепартамент США в своём докладе сообщил, что силовики во Вьетнаме систематически нарушают права человека.

Короткая ссылка на эту страницу: