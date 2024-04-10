Верховный суд американского штата Аризона восстановил действие закона 1864 года, который запрещает аборты практически во всех..

Штат Аризона вернул закон 1864 года, который запрещает аборты почти во всех случаях

Верховный суд американского штата Аризона восстановил действие закона 1864 года, который запрещает аборты практически во всех случаях, в том числе при изнасиловании и инцесте. Исключение составляют только беременности, которые ставят под угрозу жизнь матери.

С 2022 года в штате действовало постановление апелляционного суда, согласно которому врачам нельзя было предъявить обвинение, если они проводили аборт до 15-й недели беременности.

Президент-демократ Джо Байден осудил это решение, назвав его «результатом радикальной программы республиканских чиновников».

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[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома]:

«Этот закон штата Аризона, который был первоначально принят в 1864 году, более 150 лет назад, не может защитить женщин, даже если их здоровье находится под угрозой или в ужасающих случаях изнасилования или инцеста. Сегодня по всей стране действует 21 запрет на аборты в штатах».

Недавно Верховный суд штата Флорида вынес постановление, которое ввело в действие шестинедельный запрет на аборты, одобренный законодателями в прошлом году. 1 мая он заменит нынешний запрет c 15-й недели.

Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп в понедельник заявил, что доступ к абортам должен определяться штатами. При этом он не стал предлагать общенациональный запрет.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:«Этот вопрос будут решать на уровне штатов путём голосования или принятия законов, или, возможно, и того и другого».

С 1973 по 2022 год в США действовало решение по делу «Роу против Уэйда», которое гарантировало законное право на аборт. Однако в 2022-м Верховный суд США отменил его консервативным большинством шесть к трём.

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