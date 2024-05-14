Более частые наводнения в Бразилии могут создать волну климатической миграции

Разрушительные наводнения на юге Бразилии вынуждают сотни тысяч местных жителей задуматься о переезде. В регионе проживает..

Разрушительные наводнения на юге Бразилии вынуждают сотни тысяч местных жителей задуматься о переезде. В регионе проживает около полумиллиона человек. Некоторые считают, что нужно переносить дома на возвышенности.

Проливные дожди здесь идут несколько недель. Уровень воды в местных водоёмах превысил исторический максимум. В штате Риу-Гранди-ду-Сул улицы десятков городов превратились в медленно текущие реки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кашьяну Балдассу, переживший наводнение]:«Во время первого наводнения я вошёл в (дом), посмотрел, закрыл и ушёл. Оттуда я пошёл в отцовский дом в слезах. Я никогда в жизни не плакал, но в тот раз заплакал. Вся моя работа за 50 лет, весь комфорт, который я создал, были разрушены».

В результате стихийного бедствия погибло более 140 человек. Ещё почти 130 пропали без вести. Кроме того, есть опасения, что наводнение может спровоцировать один из крупнейших случаев климатической миграции в новейшей истории Бразилии.

[Андре Гариботти, переживший наводнение]:«Я снова уберусь в доме, разложу вещи на места и возьму два подаренных матраса и небольшой диван. Но всё это придётся снова выносить, потому что наводнение повторится». [Мари Венсаниу, пережившая наводнение]:«Ситуация плохая. Те, у кого есть возможность, покидают город. Мы живём на зарплату, мы не можем купить новый дом, и мы стареем. Думаю, в будущем это место станет рекой. Наводнения уже унесли много земли и деревьев и оставили много песка. Здесь будет трудно жить».

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях восстанавливать разрушенные дома и дороги нет смысла.

[Марселу Дутра, эколог]:«Кое-где вода снесла всю городскую инфраструктуру. Перестраивать там на том же месте всё, как было раньше, неразумно. Думаю, это место нужно вернуть природе».

Власти города Мусун в 150 километрах от столицы штата также говорят, что многим из 5000 местных жителей придётся переехать. Они планируют восстановить 40% Мусуна в другом месте.

Короткая ссылка на эту страницу: