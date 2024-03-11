В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

«Оппенгеймер», биографический фильм о гонке за создание первой атомной бомбы, получил семь премий «Оскар», включая престижный..

«Оппенгеймер», биографический фильм о гонке за создание первой атомной бомбы, получил семь премий «Оскар», включая престижный приз за лучший фильм.

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за образ американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия.

Режиссёр «Оппенгеймера» Кристофер Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу.

Эмму Стоун назвали лучшей актрисой за роль женщины, воскресшей из мёртвых, в мрачной комедии «Бедные-несчастные». Это уже вторая премия «Оскар» для Стоун. В 2016-м награду ей дали за лучшую женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд».

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В номинации «Лучшая актриса второго плана» «Оскар» вручили Давайн Джой Рэндольф, сыгравшей в комедийно-драматическом фильме «Оставленные».

А лучшим актёром второго плана стал Роберт Дауни-младший, сыгравший в «Оппенгеймере».

Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

А за лучшие визуальные эффекты наградили фильм «Годзилла: Минус один».

Приз за лучший монтаж также получил «Оппенгеймер».

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