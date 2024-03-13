Как кухня помогает обездоленным и мигрантам

Билеты на эти уроки разлетаются как горячие пирожки. Жительница австралийского Перта Крис – основательница этих кулинарных..
Дата загрузки: 2024-03-14
«Мы живём в эпоху, когда люди хотят делать покупки по-другому. Они хотят чувствовать, что покупки, которые они делают, оказывают влияние».
Сегодня участники курсов учатся готовить палестинские блюда. Все деньги, собранные здесь, пойдут в гуманитарную организацию, которая находится в секторе Газа.
В целом организация, которую основала Крис, жертвует доходы, полученные от бизнеса по производству продуктов питания, на различные социальные цели.[Крис Анка, основательница кулинарных курсов]:
«Если бы каждый бизнес в мире решил работать немного по-другому, коллективно мы оказали бы огромное влияние».
Выпечку кухни также покупают сотни кафе и ресторанов.
А работают здесь исключительно люди, которые оказались в тяжёлом финансовом положении.[Крис Анка, основательница кулинарных курсов]:
«Это дух единства, которого они не испытывали, это дух принятия и поддержки, чувство собственного достоинства и того, что их работу ценят».
Четна начала работать три года назад, когда переехала в Перт из Индии.[Четна, работница кухни]:
«С тех пор как я начала работать здесь, моё финансовое положение постоянно было стабильным. До этого денег не было, сбережений тоже».
На работу на кухню также нанимают новоприбывших мигрантов.
Сама основательница организации приехала в Австралию из Румынии. Она говорит, что жизненные невзгоды помогли ей приобрести необходимый опыт, который она сегодня использует, чтобы помогать другим.
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