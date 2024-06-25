Онигири – душа японской кухни

Онигири – это «фаст-фуд, медленная еда и еда для души». Так описывает традиционное японское блюдо Юсукэ..

Онигири – это «фаст-фуд, медленная еда и еда для души». Так описывает традиционное японское блюдо Юсукэ Накамура – глава Торговой палаты Токио и директор Общества онигири.

Считается, что онигири начали готовить в Японии ещё в начале XI века. Блюдо упоминается в романе того времени. Также оно появляется в классическом фильме Акиры Куросавы 1954 года «Семь самураев».

Онигири – это шарики или треугольники из клейкого риса с начинкой, завёрнутые в листья водорослей.

Самая популярная начинка – солёная слива, а также пряная икра. Но в принципе внутрь онигири можно положить что угодно, даже колбасу, сосиски или сыр.

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Ёсуке Миура управляет рестораном онигири, который в 1954 году основала его бабушка. Он старейший в своём роде в Токио.

[Ёсуке Миура, директор ресторана онигири]:«Хочу сказать, что рецепт нашего онигири не изменялся в течение 70 лет с момента открытия. Но, к сожалению, онигири моей бабушки, онигири моей матери и мои онигири имеют разный вкус. Даже если мы используем одни и те же ингредиенты, они разные. Это очень странно».

Миура говорит, что японцы начинают есть онигири ещё в детстве.

[Ёсуке Миура, директор ресторана онигири]:«Я ел онигири моей бабушки каждый день, когда приходил домой из школы и был голоден».

Ресторан находится в старой части Токио. Он открывается в 11:30 и закрывается, когда заканчивается рис, обычно в течение часа. Потом снова открывается на ужин.

Самый дорогой онигири стоит пять долларов. Он с икрой лосося. Самый дешёвый – около двух долларов США. Он подаётся с мисо-супом.

Традиционная форма онигири – именно треугольная. Их делают прямо на ваших глазах. Листы нори оборачивают вокруг риса одним концом вверх, чтобы он оставался хрустящим. Первый укус онигири – это только нори и рис. Начинку начинаешь чувствовать со вторым укусом.

[Роберто Розеро, турист из США]:«В ход идут руки, мне это нравится. Многие блюда японской кухни едят палочками. А это больше похоже на поедание гамбургера».

А Миюки Каварада управляет четырьмя ресторанами онигири в Японии. Она мечтает сделать это блюдо всемирно известным фаст-фудом.

[Миюки Каварада, владелица ресторанов]:«Онигири – это бесконечная вселенная. Мы не привязаны к традициям».

В ближайшее время она планирует открыть такие же рестораны в Лос-Анджелесе и Париже.

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