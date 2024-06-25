Онигири – душа японской кухни

Онигири – это «фаст-фуд, медленная еда и еда для души». Так описывает традиционное японское блюдо Юсукэ..
Дата загрузки: 2024-06-26
Считается, что онигири начали готовить в Японии ещё в начале XI века. Блюдо упоминается в романе того времени. Также оно появляется в классическом фильме Акиры Куросавы 1954 года «Семь самураев».
Онигири – это шарики или треугольники из клейкого риса с начинкой, завёрнутые в листья водорослей.
Самая популярная начинка – солёная слива, а также пряная икра. Но в принципе внутрь онигири можно положить что угодно, даже колбасу, сосиски или сыр.
Ёсуке Миура управляет рестораном онигири, который в 1954 году основала его бабушка. Он старейший в своём роде в Токио.[Ёсуке Миура, директор ресторана онигири]:
«Хочу сказать, что рецепт нашего онигири не изменялся в течение 70 лет с момента открытия. Но, к сожалению, онигири моей бабушки, онигири моей матери и мои онигири имеют разный вкус. Даже если мы используем одни и те же ингредиенты, они разные. Это очень странно».
Миура говорит, что японцы начинают есть онигири ещё в детстве.[Ёсуке Миура, директор ресторана онигири]:
«Я ел онигири моей бабушки каждый день, когда приходил домой из школы и был голоден».
Ресторан находится в старой части Токио. Он открывается в 11:30 и закрывается, когда заканчивается рис, обычно в течение часа. Потом снова открывается на ужин.
Самый дорогой онигири стоит пять долларов. Он с икрой лосося. Самый дешёвый – около двух долларов США. Он подаётся с мисо-супом.
Традиционная форма онигири – именно треугольная. Их делают прямо на ваших глазах. Листы нори оборачивают вокруг риса одним концом вверх, чтобы он оставался хрустящим. Первый укус онигири – это только нори и рис. Начинку начинаешь чувствовать со вторым укусом.[Роберто Розеро, турист из США]:
«В ход идут руки, мне это нравится. Многие блюда японской кухни едят палочками. А это больше похоже на поедание гамбургера».
А Миюки Каварада управляет четырьмя ресторанами онигири в Японии. Она мечтает сделать это блюдо всемирно известным фаст-фудом.[Миюки Каварада, владелица ресторанов]:
«Онигири – это бесконечная вселенная. Мы не привязаны к традициям».
В ближайшее время она планирует открыть такие же рестораны в Лос-Анджелесе и Париже.
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