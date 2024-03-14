Стамбул: как собаки-терапевты помогают в аэропорту

Вы оказались в аэропорту Стамбула, вам задержали рейс, и вас это раздражает? Или же просто боитесь..

Вы оказались в аэропорту Стамбула, вам задержали рейс, и вас это раздражает? Или же просто боитесь летать? Теперь кое-кто может прийти вам на помощь.

Это собаки-терапевты. Они ходят по аэропорту в жилетках с надписью «Погладь меня».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Анастасия, пассажирка]:«Меня это успокаивает. Я люблю животных. Это очень хорошо. Это помогает людям по всему аэропорту, отличная идея!»[Абдулкадир Демиртас, менеджер по работе с клиентами]:«Путешествие может быть стрессом, поэтому мы разработали этот проект с собаками-терапевтами. Согласно исследованиям, общение с животными снижает уровень стресса и тревожности».

Кинолог-зоопсихолог Мурат прогуливается с собакой по кличке Куки.

Когда барбос ложится на спину и показывает живот – это признак особого доверия к людям. Именно такими должны быть собаки-терапевты. Сначала их тщательно отбирали, а потом обучали около года.

[Мурат Ченгиз Коча, кинолог-зоопсихолог]:«Собака должна хорошо ладить с людьми, быть спокойной, не реагировать на звуки».

Новый проект в Стамбульском аэропорту работает уже месяц. И принимая во внимание положительные отзывы пассажиров, число собак планируют увеличить.

Короткая ссылка на эту страницу: