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Стамбул: как собаки-терапевты помогают в аэропорту

Стамбул: как собаки-терапевты помогают в аэропорту

Вы оказались в аэропорту Стамбула, вам задержали рейс, и вас это раздражает? Или же просто боитесь..

Дата загрузки: 2024-03-14

Стамбул: как собаки-терапевты помогают в аэропорту
Вы оказались в аэропорту Стамбула, вам задержали рейс, и вас это раздражает? Или же просто боитесь летать? Теперь кое-кто может прийти вам на помощь.

Это собаки-терапевты. Они ходят по аэропорту в жилетках с надписью «Погладь меня».

[Анастасия, пассажирка]:
«Меня это успокаивает. Я люблю животных. Это очень хорошо. Это помогает людям по всему аэропорту, отличная идея!»

[Абдулкадир Демиртас, менеджер по работе с клиентами]:
«Путешествие может быть стрессом, поэтому мы разработали этот проект с собаками-терапевтами. Согласно исследованиям, общение с животными снижает уровень стресса и тревожности».

Кинолог-зоопсихолог Мурат прогуливается с собакой по кличке Куки.

Когда барбос ложится на спину и показывает живот – это признак особого доверия к людям. Именно такими должны быть собаки-терапевты. Сначала их тщательно отбирали, а потом обучали около года.

[Мурат Ченгиз Коча, кинолог-зоопсихолог]:
«Собака должна хорошо ладить с людьми, быть спокойной, не реагировать на звуки».

Новый проект в Стамбульском аэропорту работает уже месяц. И принимая во внимание положительные отзывы пассажиров, число собак планируют увеличить.
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