Спустя 10 лет на греческом острове Лесбос наконец сделали кладбище для мигрантов

Могилы неизвестных мигрантов остров Лесбос, Греция Красные розы возлагают на могилы беженцев на греческом острове Лесбос...
Дата загрузки: 2024-04-23
Могилы неизвестных мигрантов
остров Лесбос, Греция
Красные розы возлагают на могилы беженцев на греческом острове Лесбос. Все они погибли при попытке добраться до Европы. И на могилах многих нет ни имени, ни даты рождения.
Спустя почти десять лет с тех пор, как на этом поле похоронили первые тела мигрантов, группа волонтёров решила превратить заброшенный и заросший участок в нормальное кладбище. Его открытие состоялось в среду.
Активисты потратили месяцы на расчистку, поиск и подсчёт могил, которые за годы исчезли под высокой травой и сорняками.[Фабиола Веласкес, основательница проекта]:
«Самой сложной задачей было идентифицировать могилы, которые уже здесь есть. Они заросли травой и кустами, на них не были указаны правильные даты, имена или другие данные. К сожалению, мы не смогли найти официальный список, поэтому просто работали с тем, что могли найти в поле».
Могилы, которые едва можно было найти по куску мрамора или палке, теперь обозначены белыми плитами.
Некоторые волонтёры, которые помогали создавать кладбище, сами тоже мигранты.[Сохраб Ширзад, мигрант из Афганистана]:
«Это очень важно для всех, а также для нас, потому что все приходят за новой надеждой, за новой жизнью, за новым шансом». [Герхард Траберт, глава некоммерческой организации]:
«Здесь многие люди неизвестны, люди умирают здесь, в Эгейском море, и как гражданин Европы я не могу с этим согласиться».
Организовала проект Фабиола Веласкес, родившаяся в Чили физиотерапевт с острова Лесбос. Она управляет медицинской благотворительной организацией. По её словам, приведение в порядок места захоронения было актом гуманности.
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