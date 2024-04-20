Спустя 10 лет на греческом острове Лесбос наконец сделали кладбище для мигрантов

Могилы неизвестных мигрантов

остров Лесбос, Греция

Красные розы возлагают на могилы беженцев на греческом острове Лесбос. Все они погибли при попытке добраться до Европы. И на могилах многих нет ни имени, ни даты рождения.

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Спустя почти десять лет с тех пор, как на этом поле похоронили первые тела мигрантов, группа волонтёров решила превратить заброшенный и заросший участок в нормальное кладбище. Его открытие состоялось в среду.

Активисты потратили месяцы на расчистку, поиск и подсчёт могил, которые за годы исчезли под высокой травой и сорняками.

[Фабиола Веласкес, основательница проекта]:«Самой сложной задачей было идентифицировать могилы, которые уже здесь есть. Они заросли травой и кустами, на них не были указаны правильные даты, имена или другие данные. К сожалению, мы не смогли найти официальный список, поэтому просто работали с тем, что могли найти в поле».

Могилы, которые едва можно было найти по куску мрамора или палке, теперь обозначены белыми плитами.

Некоторые волонтёры, которые помогали создавать кладбище, сами тоже мигранты.

[Сохраб Ширзад, мигрант из Афганистана]:«Это очень важно для всех, а также для нас, потому что все приходят за новой надеждой, за новой жизнью, за новым шансом». [Герхард Траберт, глава некоммерческой организации]:«Здесь многие люди неизвестны, люди умирают здесь, в Эгейском море, и как гражданин Европы я не могу с этим согласиться».

Организовала проект Фабиола Веласкес, родившаяся в Чили физиотерапевт с острова Лесбос. Она управляет медицинской благотворительной организацией. По её словам, приведение в порядок места захоронения было актом гуманности.