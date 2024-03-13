Комета 12P/Понса-Брукса приближается к Земле. Это периодическая комета, которая делает один оборот примерно за 71 год...

К нам летит одна из самых ярких известных комет

Комета 12P/Понса-Брукса приближается к Земле. Это периодическая комета, которая делает один оборот примерно за 71 год. Она также самая яркая из известных периодических комет. [Джанлука Маси, глава проекта «Виртуальный телескоп»]:«Сейчас ночное небо пересекает очень красивая комета. Это комета 12P/Понса-Брукса. И хотя её не видно невооружённым глазом, её можно увидеть в бинокль или небольшой телескоп».

Изображения небесного тела получили благодаря роботизированной установке проекта «Виртуальный телескоп» в Италии под самым тёмным небом итальянского полуострова.

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[Джанлука Маси, глава проекта «Виртуальный телескоп»]:«Комета 12P/Понса-Брукса представляет особый интерес, поскольку она регулярно демонстрирует огромное увеличение яркости. Так называемые вспышки».

2 июня 2024 года комета максимально приблизится к Земле. Но вооружённым глазом её не увидеть.

А на минимальное расстояние к Солнцу комета подойдёт 21 апреля.

[Джанлука Маси, глава проекта «Виртуальный телескоп»]:«Эта комета – периодическая. Это означает, что она движется по орбите вокруг Солнца, просто периодически прилетая во внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы посетить здешнего короля – Солнце».

А самой яркой кометой для землян стала комета Хейла-Боппа, которую в 1996-97 году можно было увидеть невооружённым глазом. Следующее её появление в Солнечной системе ожидается примерно в 4390 году.

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