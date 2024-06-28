Поможет ли синтетическая кожа найти пути лечения экземы

Это выращенный в лаборатории синтетический образец заражённой кожи. Исследователи из Университета Шеффилда Халлама в Великобритании говорят,..

Это выращенный в лаборатории синтетический образец заражённой кожи.

Исследователи из Университета Шеффилда Халлама в Великобритании говорят, что он поможет найти методы лечения экземы.

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[Эми Грейсон, научный сотрудник Шеффилдского университета Халлама]:«Мы создаем модель воспалённой кожи и изучаем, чем она отличается от нормальной. Также смотрим, как с нормальной и воспалённой кожей взаимодействуют бактерии».

Синтетическую кожу создавали и в прошлом. Однако это первая, которая максимально приближена к реальным проблемам больных.

Цель исследования – усовершенствовать искусственную кожу, которая будет имитировать не только все слои человеческой кожи, но и её микробиом, включая бактерии, грибы и вирусы.

[Эми Грейсон, научный сотрудник Шеффилдского университета Халлама]:«Мы создаём воспалённую модель, типичную для атопического дерматита. А затем помещаем на модели бактерии здоровой кожи. Предыдущие модели в прошлом использовали только воспалённую кожу, но они не учитывали то, что микробиом влияет на то, как кожа растёт».

Уже 20 лет в Евросоюзе действует запрет на испытания косметических средств на животных. С этой кожей косметические и фармацевтические компании смогут проводить более точные тесты.

[Джим Лэнгридж, глава отдела медицинских наук Waters Corporation]:«Это позволяет исследовать слои искусственной кожи, чтобы точно определить глубину проникновения различных лекарств и разных молекул в эти участки искусственной кожи».

Экзема – это рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, от которого страдают более 200 миллионов человек во всём мире. Больным часто трудно определить, что вызывает обострение и какие применять методы лечения.

Исследователи надеются, что новый подход поможет понять, как работают разные препараты и как эффективно лечить воспаление.

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