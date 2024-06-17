Принцесса Кейт впервые появилась на публике после онкологического диагноза

Британская принцесса Уэльская впервые появилась на публике с тех пор, как пять месяцев назад после операции..

Британская принцесса Уэльская впервые появилась на публике с тех пор, как пять месяцев назад после операции у неё нашли рак.

Кейт посетила мероприятие со своими тремя детьми. С ними она проехала в конном экипаже во время ежегодного военного парада в честь официального дня рождения британского монарха Карла III.

Многие зрители были в восторге, увидев принцессу.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[туристка из США]:

«Это прекрасно. Мы волновались, поскольку не видели её девять или восемь месяцев из-за рака. Мы надеялись на лучшее. Она выглядела потрясающе в проезжавшей мимо карете, очень хорошо».

[туристка из Австралии]:«Ну, у неё был ужасный период времени, ужасный диагноз. Она лечится. Замечательно, что люди смогли её увидеть». [житель Лондона]:«Она очень важная персона. Она, можно сказать, символ, немного похожий на Диану. (Она) вкладывает в имидж королевской семьи гораздо больше, чем мы думаем».

Помимо Кейт, в мероприятиях участвовал сам Карл III с супругой Камиллой, а также другие члены британской королевской семьи. Всех их можно было увидеть на балконе Букингемского дворца.

Как заявили официальные представители монаршего двора, после объявления о раке Кейт прошла профилактическую химиотерапию. Хотя лечение продолжается, ей стало лучше, и она впервые с декабря прошлого года смогла появиться на публике.

При этом недавно в редком письменном сообщении Кейт отметила, что добилась хороших успехов, но «ещё не вышла из кризиса».

Кенсингтонский дворец пока не сообщает каких-либо подробностей о типе рака и лечении.

Болезнь Кейт совпала с болезнью короля Карла III, который также лечился от рака.

Он вернулся к общественным обязанностям в апреле, хотя его график публичных мероприятий ограничен, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Короткая ссылка на эту страницу: