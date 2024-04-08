«Инопланетная лихорадка» стимулирует перуанских охотников за древностями

Шокирующее заявление одного перуанца. Он утверждает, что именно он обнаружил тела двух предполагаемых инопланетян, которые в..

Шокирующее заявление одного перуанца. Он утверждает, что именно он обнаружил тела двух предполагаемых инопланетян, которые в прошлом году показывали в парламенте и Конгрессе Мексики. По словам Леандро Риверы, он случайно наткнулся на пещеру в отдалённом регионе Перу. Там были сотни доиспанских артефактов, в том числе человекоподобные тела с удлинёнными головами и тремя пальцами на руках и ногах.

Согласно его заявлениям, в пещере находятся десятки таких тел.

При этом сам перуанец в 2022 году был осуждён за незаконные раскопки и разграбление общественных археологических памятников. Ему дали четыре года условно, а также приговорили к штрафу в размере около пяти тысяч долларов.

Флавио Эстрада, археолог из Института судебной медицины в Лиме, помогал в расследовании дела Риверы в 2017 году. Он говорит, что древние перуанские культуры вообще не были связаны с инопланетянами.

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[Флавио Эстрада, судебный археолог]:«Наши культуры прошлого создали Мачу-Пикчу, линии Наска, им не нужна была помощь инопланетян, чтобы это сделать. Те, кто продвигает это, имеют экономический интерес или какой-то другой».

Стоит отметить, что в прошлом году тела перед правительством Мексики представил журналист Хайме Моссан, назвав их доказательствами существования внеземной жизни. Однако учёные отвергли это заявление, сказав, что тела были фальсифицированы.

При этом все эти события побудили некоторых экспертов задаться вопросом, справляется ли Перу с защитой своих археологических памятников при наличии прибыльного чёрного рынка артефактов.

В международном аэропорту Лимы всегда присутствуют эксперты министерства культуры Перу. Они проверяют багаж пассажиров на наличие культурных ценностей.

Ряд контрабандистов также предстал перед судом. Однако ни один приговор в отношении них не включал тюремное заключение.

Отметим, плато, где обнаружили пещеру, известно линиями Наска. Это насечки в земле в форме гигантских птиц и других животных, видимых только с воздуха. Древние геоглифы уже давно интригуют антропологов и вызывают восхищение у некоторых уфологов.

В Наске благодаря её солончакам также идеально сохраняются останки людей и животных. В итоге здесь делают важные археологические находки, которые с одной стороны углубляют современное понимание древних культур, а с другой привлекают охотников за древностями.

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