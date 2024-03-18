Дублин празднует День святого Патрика

Тысячи людей собрались в Дублине, чтобы поучаствовать в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика. Как..
Дата загрузки: 2024-03-19
Как говорят организаторы, в этот раз шествие стало самым длинным в истории. Оно собрало полмиллиона зрителей. А участвовало в нём 4200 уличных артистов, а также марширующих оркестров из Ирландии и других стран мира.[Элиза Гарсия. туристка из Испании]:
«Ирландия занимает особое место в моём сердце. Так я вспоминаю, как впервые сюда приехала. Это особенное мероприятие, на улице много людей, атмосфера прекрасная, а люди очень приятные». [Келли и Эва О’Коннелл, жительницы Дублина]:
«Все собираются вместе, чтобы отпраздновать. Можно почувствовать культуру, все веселятся. И неважно, откуда ты приехал».
Парад устраивают ежегодно 17 марта в день смерти покровителя Ирландии. Это событие стало праздником ирландской культуры, когда гостям предлагают местные еду и напитки, а также развлекают традиционной музыкой и танцами.
И, конечно, главный цвет этого дня – зелёный, а официальный символ – Трилистник, а также лепреконы и ирландские флаги.
При этом шествия проходят и в других крупных городах Ирландии, а также в других странах мира, в частности, в Великобритании, США, Канаде, Южной Корее и Японии.
Короткая ссылка на эту страницу: