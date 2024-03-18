Дублин празднует День святого Патрика

Тысячи людей собрались в Дублине, чтобы поучаствовать в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика. Как..

Тысячи людей собрались в Дублине, чтобы поучаствовать в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика.

Как говорят организаторы, в этот раз шествие стало самым длинным в истории. Оно собрало полмиллиона зрителей. А участвовало в нём 4200 уличных артистов, а также марширующих оркестров из Ирландии и других стран мира.

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[Элиза Гарсия. туристка из Испании]:«Ирландия занимает особое место в моём сердце. Так я вспоминаю, как впервые сюда приехала. Это особенное мероприятие, на улице много людей, атмосфера прекрасная, а люди очень приятные».[Келли и Эва О’Коннелл, жительницы Дублина]:«Все собираются вместе, чтобы отпраздновать. Можно почувствовать культуру, все веселятся. И неважно, откуда ты приехал».

Парад устраивают ежегодно 17 марта в день смерти покровителя Ирландии. Это событие стало праздником ирландской культуры, когда гостям предлагают местные еду и напитки, а также развлекают традиционной музыкой и танцами.

И, конечно, главный цвет этого дня – зелёный, а официальный символ – Трилистник, а также лепреконы и ирландские флаги.

При этом шествия проходят и в других крупных городах Ирландии, а также в других странах мира, в частности, в Великобритании, США, Канаде, Южной Корее и Японии.

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