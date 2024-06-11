Мёртвая рыба заполнила берега лагуны в Мексике

Тысячи мёртвых рыб лежат на берегу лагуны в северо-мексиканском штате Чиуауа. Таковы последствия сильнейшей засухи, охватившей регион.

Длительные периоды сильной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию, привели к обмелению лагуны Бустильос недалеко от города Анауак. Сейчас уровень воды в ней критически низкий.

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[Ирма де ла Пена, руководитель Управления экологии города]:«В лагуне сейчас гораздо меньше воды, в которой может жить рыба, поэтому она умирает. Когда количество воды уменьшается, загрязняющие вещества становятся более концентрированными, и это также влияет на обитающие здесь виды».

От засухи пострадало почти 90% территории Мексики. Это самый высокий процент с 2011 года. Особенно серьёзная ситуация в засушливом штате Чиуауа.

Сейчас местные власти спешат покрыть мёртвую рыбу известью, опасаясь, что её быстрое разложение под палящим солнцем может поставить под угрозу здоровье населения. Так, она может привлечь насекомых. Также опасные бактерии могут попасть в воду.

[Сауль Саусамеда, глава сообщества]:«Мы не можем исправить то, что всё больше рыбы умирает. Нам нужен дождь, чтобы снова наполнить лагуну водой. Однако сейчас нас беспокоит санитарный вопрос».

Тем временем, местные фермеры с трудом достают воду для своих хозяйств, поскольку водохранилища обмелели. В результате умирает домашний скот, включая коров и ослов.

[Хесус Мария Паласиос, фермер]:«Коровы, которых вы видите здесь, умирают из-за нехватки еды, из-за засухи и болезней. Мы не можем их вернуть. Тут лежат несколько коров, а дальше ещё три. Всё высохло, воды нет».

Многим не остаётся ничего другого, кроме как переехать в другие районы.

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