Гонконг ужесточил Закон о нацбезопасности

Администрация Гонконга единогласно приняла новую версию Закона о национальной безопасности. По мнению критиков, она ещё больше..
Дата загрузки: 2024-03-20
Пакет, известный как Статья 23, предусматривает наказание за такие правонарушения, как государственная измена, саботаж, подстрекательство к мятежу, хищение государственной тайны, внешнее вмешательство и шпионаж. Он предусматривает срок от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Законодательный совет Гонконга, который состоит из сторонников Пекина, впервые представил законопроект 8 марта после месяцев так называемых публичных консультаций.
Власти заявляют, что этот закон необходим, чтобы обеспечить национальную безопасность. При этом активисты и правозащитники говорят, что его положения крайне размытые, и что согласно ним приговорить к длительным срокам заключения могут буквально любого, включая иностранцев.
По мнению критиков закона, он ещё больше сузит свободы и может быть использован для «устранения инакомыслия посредством страха перед арестом и задержанием».
Закон вступает в силу 23 марта.
Напомним, в 2020 году Пекин в одностороннем порядке принял в Гонконге первую версию Закона о нацбезопасности. После этого начались аресты диссидентов, правозащитников и журналистов. Выходить с протестами в городе стало опасно, а многие активисты были вынуждены бежать в другие страны, спасаясь от уголовного преследования.
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