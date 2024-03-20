Гонконг ужесточил Закон о нацбезопасности

Администрация Гонконга единогласно приняла новую версию Закона о национальной безопасности. По мнению критиков, она ещё больше..

Администрация Гонконга единогласно приняла новую версию Закона о национальной безопасности. По мнению критиков, она ещё больше подорвёт свободы автономного региона, который находится под управлением компартии КНР.

Пакет, известный как Статья 23, предусматривает наказание за такие правонарушения, как государственная измена, саботаж, подстрекательство к мятежу, хищение государственной тайны, внешнее вмешательство и шпионаж. Он предусматривает срок от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Законодательный совет Гонконга, который состоит из сторонников Пекина, впервые представил законопроект 8 марта после месяцев так называемых публичных консультаций.

Власти заявляют, что этот закон необходим, чтобы обеспечить национальную безопасность. При этом активисты и правозащитники говорят, что его положения крайне размытые, и что согласно ним приговорить к длительным срокам заключения могут буквально любого, включая иностранцев.

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По мнению критиков закона, он ещё больше сузит свободы и может быть использован для «устранения инакомыслия посредством страха перед арестом и задержанием».

Закон вступает в силу 23 марта.

Напомним, в 2020 году Пекин в одностороннем порядке принял в Гонконге первую версию Закона о нацбезопасности. После этого начались аресты диссидентов, правозащитников и журналистов. Выходить с протестами в городе стало опасно, а многие активисты были вынуждены бежать в другие страны, спасаясь от уголовного преследования.

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