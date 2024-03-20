Из растительного масла – биотопливо: новый завод в Дубае

Этот завод в Объединённых Арабских Эмиратах перерабатывает использованное растительное масло в биотопливо. Дубайская компания Lootah Biofuels..

Этот завод в Объединённых Арабских Эмиратах перерабатывает использованное растительное масло в биотопливо.

Дубайская компания Lootah Biofuels надеется, что её биодизель поможет развитию экологичного транспорта в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.

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[Юсиф бин Саид аль-Лута, гендиректор Lootah Biofuels]:«Сегодня мы стремимся к экологичному транспорту в ОАЭ, к обязательному его наличию, как в остальном мире».

Глобальная гонка за низкоуглеродным топливом набирает обороты. Ожидается, что спрос на дизель из растительного масла и отработанного кулинарного масла будет расти.

Lootah Biofuel утверждает, что каждый месяц собирает 500 000 литров использованного кулинарного масла и перерабатывает его в биодизель и другие продукты.

В 2023 году компания произвела более 770 тонн биотоплива.

[Юсиф бин Саид аль-Лута, гендиректор Lootah Biofuels]:«Создать биотопливо очень просто. Это не ядерная наука. На самом деле это нефть. Мы смешиваем её с метанолом и гидроксидом калия или гидроксидом натрия».

ОАЭ стремятся достичь нулевых выбросов к 2050 году. Но в прошлом году независимая исследовательская организация заявила, что страна далека от достижения своих климатических целей. Особенно учитывая, что она планирует расширять добычу и использование нефти и газа.

Lootah Biofuels – не первая компания, которая использует растительное масло для автомобилей. В отдалённой австралийской глубинке водители используют для зарядки своих электромобилей кулинарный жир.

А на этом калифорнийском заводе также разработали технологию переработки использованного кулинарного, соевого и говяжьего жира в возобновляемое дизельное топливо.

Эксперты считают, что такие технологии пригодятся в регионах, где внедрение электромобилей происходит медленнее, чем в более развитых странах.

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