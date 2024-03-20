Из растительного масла – биотопливо: новый завод в Дубае

Этот завод в Объединённых Арабских Эмиратах перерабатывает использованное растительное масло в биотопливо. Дубайская компания Lootah Biofuels..
Дата загрузки: 2024-03-21
Дубайская компания Lootah Biofuels надеется, что её биодизель поможет развитию экологичного транспорта в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.[Юсиф бин Саид аль-Лута, гендиректор Lootah Biofuels]:
«Сегодня мы стремимся к экологичному транспорту в ОАЭ, к обязательному его наличию, как в остальном мире».
Глобальная гонка за низкоуглеродным топливом набирает обороты. Ожидается, что спрос на дизель из растительного масла и отработанного кулинарного масла будет расти.
Lootah Biofuel утверждает, что каждый месяц собирает 500 000 литров использованного кулинарного масла и перерабатывает его в биодизель и другие продукты.
В 2023 году компания произвела более 770 тонн биотоплива.[Юсиф бин Саид аль-Лута, гендиректор Lootah Biofuels]:
«Создать биотопливо очень просто. Это не ядерная наука. На самом деле это нефть. Мы смешиваем её с метанолом и гидроксидом калия или гидроксидом натрия».
ОАЭ стремятся достичь нулевых выбросов к 2050 году. Но в прошлом году независимая исследовательская организация заявила, что страна далека от достижения своих климатических целей. Особенно учитывая, что она планирует расширять добычу и использование нефти и газа.
Lootah Biofuels – не первая компания, которая использует растительное масло для автомобилей. В отдалённой австралийской глубинке водители используют для зарядки своих электромобилей кулинарный жир.
А на этом калифорнийском заводе также разработали технологию переработки использованного кулинарного, соевого и говяжьего жира в возобновляемое дизельное топливо.
Эксперты считают, что такие технологии пригодятся в регионах, где внедрение электромобилей происходит медленнее, чем в более развитых странах.
Короткая ссылка на эту страницу: