Стычки, протесты, насилие: на острове Новая Каледония выступили против изменения системы голосования

На улицах острова Новая Каледония в Тихом океане, который находится под управлением Франции, вспыхнули беспорядки. Протестующие..

На улицах острова Новая Каледония в Тихом океане, который находится под управлением Франции, вспыхнули беспорядки. Протестующие жгут автомобили, вступают в стычки с полицией и возводят баррикады среди клубов дыма.

Здесь воцарился хаос после того, как правительство объявило о планах изменить систему голосования.

Власти территории направили на улицы дополнительные силы полиции, ввели комендантский час в столице Нумеа и закрыли международный аэропорт.

Министр внутренних дел Новой Каледонии сообщил, что за последние два дня десятки полицейских получили ранения, также многих протестующих арестовали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тем временем, законодатели Национальной ассамблеи Франции обсуждают законопроект об изменении устава голосования в Новой Каледонии.

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года состав электората острова был заморожен. Это привело к тому, что сегодня почти каждый пятый местный житель лишён права голоса. Власти Франции хотят внести изменения в Конституцию, чтобы дать права голоса тем, кто прожил в Новой Каледонии больше десяти лет.

Это позволит новому электорату голосовать на важнейших провинциальных выборах. Местные лидеры опасаются, что из-за этого голоса коренного канакского народа затеряются, и их мнение уже будет не таким весомым.

[местная жительница]:«Мы надеемся, что Генеральная Ассамблея услышит наш голос, увидит наше достоинство и нашу гордость за то, что мы народ канаки». [местная жительница]:«Надеемся, что государство к нам прислушается, что они поймут, что мы не согласны с этим законом, с тем текстом, который они туда заложили. Мы совершенно не согласны».

Майк Лайтфут, гражданин Новой Зеландии, отдыхает в Нумеа со своей женой.

[Майк Лайтфут, гражданин Новой Зеландии]:«Мы в конечном итоге приехали в город, и улицы были в огне, на улицах бунтовали. Было довольно страшно. А потом, когда мы подошли к одной из кольцевых развязок, там было около 150 бунтующих людей. Возле них всё горело, шёл чёрный дым».

Новая Каледония – одна из пяти островных территорий в Индо-Тихоокеанском регионе, принадлежащих Франции. Это также третий по величине производитель никеля в мире.

На острове проживает 270 тысяч человек. Среди них 41% – меланезийцы, а 24% – европейцы, в основном французы.

В последние годы в стране прошло три референдума по определению будущего территории. В ходе них население три раза отказалось от независимости от Франции.

Короткая ссылка на эту страницу: