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В Париже возродили легендарный забег официантов

В Париже возродили легендарный забег официантов

Исторический забег официантов возвращается в Париж после 13-летнего перерыва. На старте выстроились 200 участников. У каждого..

Дата загрузки: 2024-03-25

В Париже возродили легендарный забег официантов

Исторический забег официантов возвращается в Париж после 13-летнего перерыва. На старте выстроились 200 участников. У каждого в руке поднос. Главная задача – не уронить круассан и чашку и не пролить воду из стакана.

Клод – официант с 40-летним стажем. Важной частью своей профессии считает привычку одеваться аккуратно.

[Клод Изамбер, участник соревнований]:
«Чёрные брюки, чёрные носки, хорошо начищенные туфли и галстук или бабочка с пиджаком. Это традиционно и по-парижски».

Дистанция забега – два километра. Несмотря на название, бежать нельзя. Можно идти быстрым шагом. При этом жюри может снять баллы за пролитую воду.

[Селия, участница соревнований]:
«Среди участников царила хорошая атмосфера. Все улыбались и поддерживали друг друга. Поэтому больше чувствовалось, что мы в окружении коллег, а не соперников. Это было здорово».

Первый забег официантов в Париже прошёл ещё в 1914 году. С 2011-го его не проводили. Не нашлось спонсоров. Состязания возродились при поддержке мэрии Парижа и городского управления водных ресурсов. Они выделили 100 000 евро.

Победителей наградили билетами на гастрономические экскурсии и на церемонию открытия Олимпиады в Париже.
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