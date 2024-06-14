Учёные: популяция больших панд в Китае растёт

Популяция больших панд увеличивается в дикой природе. Так заявляют китайские учёные. По их словам, программа разведения..

Популяция больших панд увеличивается в дикой природе. Так заявляют китайские учёные. По их словам, программа разведения и сохранения редких бамбуковых медведей приносит плоды.

Животных выращивают в неволе в условиях приближённых к естественным, а затем выпускают. Так, за последние 20 лет в Китае выпустили в дикую природу 12 панд. Десять выжили.

А несколько лет назад в заповеднике в Яане на юго-западе провинции Сычуань инфракрасные камеры запечатлели большую панду с детёнышем.

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[Ян Си, сотрудник заповедника]:

«Ранее, согласно исследованиям, в этом районе обитало всего 28 больших панд. То, что появились детёныши, доказывает эффективность нашей природоохранной деятельности. Численность панд постепенно увеличивается».

Специалисты отмечают, что нет прямых доказательств того, что у выпущенных в дикую природу панд появилось потомство.

[У Дайфу, сотрудник центра разведения больших панд]:«Однако у нас есть некоторые косвенные доказательства. Например, мы собрали фекалии там, где выпускали животных. И эти фекалии скорее всего, принадлежат потомству выращенных нами панд».

В дикую природу выпускают только тщательно отобранных панд – здоровых и способных выживать самостоятельно. Учёные говорят, что потомство, которое получат от выращенных в неволе и диких медведей, увеличит генетическое разнообразие. Это пойдёт на пользу всей популяции.

В Китае создано уже 67 заповедников больших панд. По данным Национального управления лесного хозяйства, на этих охраняемых территориях обитает более половины всей дикой популяции бамбуковых медведей.

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