Косово примет 300 заключённых из Дании

В этой тюрьме на востоке Косово идёт ремонт. Заключённых переводят в другие исправительные учреждения. Теперь это..

В этой тюрьме на востоке Косово идёт ремонт. Заключённых переводят в другие исправительные учреждения. Теперь это здание должно соответствовать стандартам, установленным в Дании. После ремонта косовская тюрьма примет 300 заключённых из скандинавской страны. Это уже критикуют правозащитные организации.

На прошлой неделе косовский парламент одобрил сделку, призванную помочь Дании справиться с переполненностью тюрем. Взамен Косово – одна из беднейших стран Европы – получит 210 миллионов евро. Их будут выплачивать в течение десяти лет.

Директор исправительной службы Косово говорит, что это значительная сумма, но плюсы не только в деньгах.

[Исмаил Дибрани, директор исправительной службы Косово]:

«Помимо материальной выгоды в размере 210 миллионов евро, которые выплатят в течение десяти лет, <…> у нас будет возможность ознакомиться с хорошей работой датской тюремной системы и перенять опыт».

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Международные правозащитные организации заявляют, что косовской исправительной системе есть чему поучиться. В тюрьмах и центрах заключения часто происходят стычки между заключёнными, в пенитенциарной системе процветает коррупция, заключённые не имеют нормального доступа к медицинской помощи, кроме того, персонал применяет к ним насилие.

В тюрьму в Косово переведут заключённых, которые после отбытия наказания должны быть депортированы из Дании, поскольку они родом из стран, не входящих в Евросоюз. В числе этих преступников не будет осуждённых за терроризм, а также тех, кто приговорён к пожизненному заключению.

Ожидается, что тюрьму отремонтируют за два года. После этого сюда начнут переводить заключённых из Дании. Работать здесь будут местные охранники, которые пройдут обучение у датских специалистов.

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