Кения направила 400 полицейских на борьбу с бандитами в Гаити

Президент Кении направил 400 полицейских в Гаити. Они возглавят многонациональную вооружённую миссию, которая поможет гаитянским правоохранителям бороться с могущественными бандами. ООН одобрила её создание в октябре прошлого года.

[Уильям Руто, президент Кении]:

«Мы ожидаем, что вы будете воплощать высочайший стандарт честности и профессионализма, помня о том, что представляете страну, возглавляющую миссию, и о том, что вы послы стабильности и безопасности».

Кения вызвалась возглавить многонациональную миссию год назад. В целом она направит в карибскую страну 1000 полицейских.

Это не первая миротворческая миссия ООН, направленная на поддержку правосудия в Гаити. Предыдущие оставили после себя много погибших мирных жителей, вспышку холеры и скандал с сексуальным насилием. Однако гаитяне надеются, что теперь иностранный полицейский контингент будет действовать иначе и поможет остановить бандитизм.

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В Гаити преступные группировки много лет терроризируют мирное население. Они ещё больше активизировались в феврале. Сейчас под их контролем почти 90% Порт-о-Пренса, а также ключевые дороги, ведущие к столице.

Только за первые три месяца этого года в Гаити было убито и ранено 2500 человек. В целом в стране из-за бандитского насилия более полумиллиона жителей были вынуждены покинуть дома.

[Натали Франсуа, жительница Порт-о-Пренса]:

«Не иностранцы решат наши проблемы. Нам самим надо найти решения. Но, тем не менее, мы принимаем помощь. По стране нельзя ездить, поскольку во многих регионах царит беззаконие. Нам нечего есть, люди спят на улицах, а дети не ходят в школу. Если нам придут на помощь, я скажу “да”». [Максим Жосафат, житель Порт-о-Пренса]:

«По-моему, (полиция Кении) собиралась слишком долго. Мы страдаем уже четыре года. Если бы наши власти могли что-то сделать, то сделали бы».

Полицейских также направят Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Чад и Ямайка. Всего в миссии будут участвовать 2500 стражей порядка. Годовые затраты на её поддержание составят примерно 600 миллионов долларов США.

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