Экипаж парусника «Америго Веспуччи» познакомит американцев с итальянской культурой

Самым красивым кораблём в мире называют итальянцы этот трёхпалубный парусник. «Америго Веспуччи» продолжает кругосветное плавание, начавшееся почти год назад. С осени корабль путешествует по городам Америки, которую назвали по имени знаменитого итальянского мореплавателя Америго Веспуччи.

Сейчас трёхпалубный парусник покидает Южную Америку и направляется в Северную. Министр обороны Италии сообщил, что ближайшей остановкой станет Лос-Анджелес.

Там пройдёт культурное мероприятие под названием «Итальянские деревни». Организаторы проведут выставки, кулинарные шоу и конференции. Также гости смогут подняться на борт парусника. Кроме того, в Лос-Анджелесе увидят воздушное шоу пилотажной группы ВВС Италии.

[Гвидо Крозетто, министр обороны Италии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Такое же мероприятие пройдёт ещё в семи городах в разных странах.

Парусник «Америго Веспуччи» – учебное судно. Его образ вдохновлён большими пушечными линейными кораблями конца XVIII века. Парусник спустили на воду в 1931 году. У него традиционная парусная оснастка, на которой можно показать все возможные способы управления парусным судном.

Кругосветное путешествие продлится до февраля следующего года. В целом парусник побывает в 31 порту в 28 странах на пяти континентах. Последней остановкой станет порт приписки в Специи.

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