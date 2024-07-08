Новая обсерватория, похожая на космический корабль, ждёт астрономов на Кипре

Как космический корабль, готовый к взлёту, выглядит эта новая обсерватория. Её построили в горах Троодос на..

Как космический корабль, готовый к взлёту, выглядит эта новая обсерватория. Её построили в горах Троодос на Кипре. Футуристическое здание находится на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Обсерваторию спроектировали архитекторы-родственники Елена, Никодемос и Кассандра Цолакис. Цели сделать её похожей на космический корабль не было. Просто специалисты хотели гармонично вписать здание в местный ландшафт.

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[Елена Цолакис, архитектор]:«Мы хотели удивить – особенно детей. Хотели вызвать удивление, любопытство и стремление узнать больше о мире, выходящем за рамки нашего повседневного существования. Именно это мы старались передать, выполняя проект».

В зеркальных стенах здания отражаются горы или небо в зависимости от того, под каким углом смотреть.

[Никодемос Цолакис, архитектор]:«Частью нашего задания и нашей главной целью было создать знаковое здание в этой местности. Мы считаем, что достигли цели. Но также мы хотели, чтобы обсерватория вписывалась в ландшафт. Почти половина здания находится под землёй, а его стены покрыты отражающими панелями. Так что под определённым углом зрения здание сливается с ландшафтом».

В обсерватории есть телескоп-рефлектор и солнечный телескоп.

[Агапиос Элиа, астроном]:«Обсерватория уникальна, как по дизайну, так и по расположению. У неё футуристический дизайн, и её видно за много километров. Она выделяется на фоне ландшафта. Поднявшись сюда, можно посмотреть в телескопы. Днём можно наблюдать за Солнцем, а в тёмное время суток – увидеть чудеса ночного неба. Это невероятное удовольствие».

Строительство обсерватории оплатило правительство Республики Кипр. Проект обошёлся в 1,8 миллиона евро. Власти надеются, что обсерватория привлечёт многих зарубежных учёных и любителей-астрономов. Это поможет развитию местной экономики.

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