Два астронавта НАСА прибыли на МКС на корабле Starliner от Boeing

Экипаж Starliner, состоящий из двух человек, тепло встретили на Международной космической станции. Корабль успешно пристыковался со..

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Экипаж Starliner, состоящий из двух человек, тепло встретили на Международной космической станции. Корабль успешно пристыковался со второй попытки. Это был его первый пилотируемый полёт. [Олег Кононенко, командир экипажа МКС]:«Бутч, Суни, мы рады видеть их здесь, на Международной космической станции, и хотим поздравить команды в разных центрах управления полётами с запуском и со стыковкой. Мы очень счастливы». [Бутч Уилмор, астронавт НАСА]:«Да, действительно, мы тоже в восторге. Это был лучший приём. Нас встречала музыка, Мэтт танцевал. Это было здорово. Приятно вернуться сюда снова».[Суни Уильямс, астронавт НАСА]:«Мы просто счастливы, что смогли отправиться в космос на Starliner с помощью ракеты Атлас V и добраться до Международной космической станции. Лучше и быть не может».

По данным НАСА, а также компании-разработчика Boeing, сближение произвели несмотря на потерю нескольких реактивных двигателей управления наведением. Это произошло частично из-за утечки гелия. Впрочем, на миссию, как сообщается, это не повлияет.

CST-100 Starliner с астронавтами-ветеранами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс на борту прибыл на орбитальную станцию после почти 27-часового полёта. Ракета-носитель Атлас V стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Starliner стыковался с МКС автономно. Это произошло, когда оба космических корабля находились на орбите примерно в 400 километрах над южной частью Индийского океана в 13:34 по тихоокеанскому времени.

Проект Starliner Boeing осуществляет в рамках его контракта с НАСА объёмом 4,2 миллиарда долларов. Ожидается, что в будущем всех американских астронавтов будут доставлять на МКС именно на этих кораблях.

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