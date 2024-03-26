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Телеканал NTD

В Испании тестируют полицейского робопса

В Испании тестируют полицейского робопса

В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота. Её разработали местные инженеры. Процесс занял два года. Робопёс будет..

Дата загрузки: 2024-03-26

В Испании тестируют полицейского робопса

В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота. Её разработали местные инженеры. Процесс занял два года.

Робопёс будет выявлять нарушения правил дорожного движения. Он также может оповещать о том, что в каком-то месте запрещено движение скутеров или другого транспорта.

Пока роботом управляют дистанционно.

[Альмудена Диас, участница проекта Robot Dog]:

«Этот проект создан для помощи полиции. Мы используем технологию 5G, чтобы дистанционного управлять роботом, анализировать изображения и выявлять опасные ситуации».

Собака-робот весит 35 килограммов. Оснащена пятью видеокамерами, а также датчиками. Позже в неё внедрят искусственный интеллект, чтобы она выполняла задачи самостоятельно.

Со временем такие робопсы могут появиться и в других городах Испании.

А вот полиция Нью-Йорка несколько лет назад отказалась от использования собак-роботов. Они своим видом пугали людей.
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