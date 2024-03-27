Как сэкономить на свадьбе, чтобы никто этого не заметил

Модели по традиции демонстрируют самые модные образы невест на подиуме Национального свадебного шоу Великобритании. А публика,..
Дата загрузки: 2024-03-28
Кризис стоимости жизни привёл к тому, что бюджеты свадеб неуклонно сокращаются. Парам приходится принимать непростые решения. Например, некоторые невесты теперь выбирают свадьбу «сделай сам», экономя на украшениях и планировании.
Джорджи одна из тех, кто им в этом помогает. Она даёт советы в своём подкасте «Невеста без фильтров».
[Джорджи Митчелл, эксперт по планированию свадеб]:
«Парам нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы получить такой же результат. Раньше они могли просто за это заплатить».
Одна из областей свадебной индустрии, которая больше всего пострадала от кризиса – флористика.
Но компании на выставке предлагают решения. Одна из них называет себя «икеей» в сфере цветов. За неделю до свадьбы жениху и невесте доставляют цветы, а также полные видеоинструкции. После этого можно самостоятельно составить и собрать собственные композиции.
[Ана Ферт, основательница компании YouFloria]:
«Когда вы приходите в ИКЕА, то покупаете мебель в плоской упаковке и потом её просто собираете. Там есть все инструкции. Мы подумали, что можем стать икеей в сфере флористики».
[Мелисса Вонг, невеста]:
«Мне очень нравится идея свадьбы своими руками. Это действительно даёт жениху, невесте и всем участникам немного больше свободы. И это хорошая возможность для самовыражения».
Также на выставке можно получить советы визажистов, чтобы сэкономить на макияже.
[Софи Финли, визажист]:
«Мы можем покупать продукты по разумной цене и при этом иметь тот же результат, что и продукт высокого класса».
А вот у производителей тортов пространства для экономии почти нет. Но они говорят, что теперь делают небольшие эконом-варианты.
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