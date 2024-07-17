Полиция Таиланда расследует смерть шести иностранных граждан, чьи тела нашли во вторник в номере фешенебельного отеля..

Цианид нашли в телах шести иностранцев, обнаруженных в люксовом отеле Бангкока

Полиция Таиланда расследует смерть шести иностранных граждан, чьи тела нашли во вторник в номере фешенебельного отеля «Хаятт» в Бангкоке.

В том числе ищут седьмого человека, причастного к инциденту.

Погибшие – трое мужчин и три женщины. Все шестеро имеют вьетнамское гражданство, при этом двое также – американское.

Полиция рассматривает версию отравления. По результатам анализов, в телах погибших нашли цианид. Ранее сообщалось о стрельбе. Однако факт применения огнестрельного оружия не подтвердился.

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[Тхити Саенгсаванг, глава полиции Бангкока]:«По результатам осмотра можно сказать, что драки не было, никаких повреждений нет. Также, насколько мы видим, имущество не разграблено. По итогам изучения отпечатков пальцев никто посторонний внутрь не проникал. Возможно, кто-то прятался внутри».

Госдепартамент США заявил во вторник, что следит за ситуацией.

[Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США]:«Всякий раз, когда гражданин США умирает в чужой стране, местные власти несут ответственность за определение причины смерти».

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин посетил отель. Он распорядился провести быстрое расследование. В его офисе заявили, что премьер обеспокоен влиянием инцидента на туризм.

Сектор путешествий – ключевая движущая сила экономики Таиланда. В прошлом году страну посетило 28 миллионов человек, потратив почти 34 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года туристический сектор потрясла стрельба в роскошном торговом центре недалеко от отеля «Хаятт». В результате неё были убиты два иностранца.

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