Жители чилийской столицы кутаются в несколько слоёв одежды и пьют много горячего. Здесь фиксируют самое сильное..

В Чили – самый холодный май за последние 74 года

[житель Сантьяго]:

«Чтобы не замерзнуть, утром надеваю побольше всего и пью больше кофе. Обычно выпивал одну чашку, а сейчас – три».

Жители чилийской столицы кутаются в несколько слоёв одежды и пьют много горячего. Здесь фиксируют самое сильное похолодание для мая за последние 74 года.

В Чили сейчас осень, впереди зима. На улице около нуля. В предыдущий раз в мае такую температуру фиксировали здесь в 1950 году. При этом нетипично холодная погода держится уже около недели.

[жительница Сантьяго]:

«В мае обычно и так глубокая осень, но сейчас у нас резкий перепад от сильной жары к сильному холоду».

При этом в шести центральных и южных регионах страны власти Чили активировали так называемый «синий код», чтобы помочь людям, живущим на улицах.

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Им помогают и волонтёры.

[Пилар Диас, волонтёр]:

«Им здесь очень холодно, потому что они спят под открытым небом. Они греются у небольшого костра. В прошлый вторник полиция забрала у них всё, что их защищало – матрасы, все их вещи». [житель Сантьяго]:

«Холод ощущается. Приходится кутаться в нейлон. Во всё, что только найдёшь».

Метеорологи уже предрекают, что зимой в Чили температура также будет ниже нормы.

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